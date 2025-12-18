Аулић: Опасна изјава Бранислава Бореновића, тако нешто смо слушали само од Изетбеговића

Извор:
Опасна, срамна и скандалозна изјава. Овако нешто смо до сада слушали само од Бакира Изетбеговића и раније од његовог оца Алије, а сада им се придружио и Бранислав Бореновић. СНСД заједно са коалицијом представља већинску вољу српског народа, као и ХДЗ хрватског у БиХ, каже савјетник српског члана Предсједништва БиХ Саша Аулић.
"Опозиција са својих пет посланика (од 14 из Реп. Српске) у ПД ПС БиХ покушава да неуставно и на штету Републике Српске изабере главног преговарача са ЕУ, заједно са 20 посланика из бошњачких партија. То значи - јединствена воља политичког Сарајева, уз мањинску вољу из Српске", каже Аулић на Иксу.
Према томе, каже "опозиција није преузела ништа у своје руке, већ намјерава да у руке Сарајева испоручи још једну надлежност Републике Српске и комплетан преговарачки процес са Европском унијом".
