Лажна узбуна: У овим школама се наставља настава

Извор:

АТВ

18.12.2025

11:02

МУП Републике Српске, полиција, грб
Фото: АТВ

Полицијски службеници завршили су против-диверзионе прегледе у школама на подручју ПУ Градишка, у Источном Новом Сарајеву, Источној Илиџи, Трнову, Палама, Рогатици, Хан Пијеску, Крупи на Уни, Бијељини, Козарској Дубици, Вукосављу и Петрову, те утврдили да нема безбједносних пријетњи.

”Прегледи су завршени у школама на подручју ПУ Требиње, Фоче, Угљевика, Костајнице и Новог Града. Настава може почети”, саопштио је МУП Републике Српске.

Подсјетимо широм Републике Српске основне и средње школе јутрос су запримиле имејл пријетеће садржине о постављеној бомби, због чега настава није одржана.

