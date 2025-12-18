Лажна узбуна: У овим школама се наставља настава

Извор:
18.12.2025
Полицијски службеници завршили су против-диверзионе прегледе у школама на подручју ПУ Градишка, у Источном Новом Сарајеву, Источној Илиџи, Трнову, Палама, Рогатици, Хан Пијеску, Крупи на Уни, Бијељини, Козарској Дубици, Вукосављу и Петрову, те утврдили да нема безбједносних пријетњи.
”Прегледи су завршени у школама на подручју ПУ Требиње, Фоче, Угљевика, Костајнице и Новог Града. Настава може почети”, саопштио је МУП Републике Српске.
Подсјетимо широм Републике Српске основне и средње школе јутрос су запримиле имејл пријетеће садржине о постављеној бомби, због чега настава није одржана.
