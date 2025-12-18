МУП се огласио о дојавама: У току је противдиверзиони преглед

Извор:
Више основних и средњих школа широм Републике Српске пријавило је јутрос да је примило мејл пријетеће садржине о постављеној бомби.
"Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске поступају по наведеним пријавама у складу са Упутством о поступању припадника Министарства унутрашњих послова у случају пријетње постављеном експлозивном направом или неким другим опасним средством", саопштено из МУП-а.
У току је противдиверзиони преглед школа.
