Додик се не брише из регистра: Одбачен захтјев ЦИК-а

Аутор:

Весна Азић

17.12.2025

19:30

Фото: АТВ

Милорад Додик остаје предсједник СНСД-а. Основни суд у Бањалуци одбацио је приједлог ЦИК- а да се Милорад Додик избрише из регистра као овлаштено лице за заступање СНСД- а.

Jасно je, каже Додик да је бошњачкој политичкој елити споран у свему, а не само као лидер партије. Без обзира на то, наставља борбу за основне политичке циљеве и Републику Српску.

"Да су држали до БиХ, они би одбацили такву могућност да се путем лажних прописа наметне та врста наратива. То наравно није завршено. И они су очекивали да ћу ја рећи - `па добро, више ми је доста и СНСД-а и Републике Српске`. Пошто ја то нисам рекао, доказао сам да мени није најважније да имам формалну функцију него да имам политички ангажман заједно са овим људима који неће никад напустити. И борићу се са њима за наше основне циљеве који су везани за Републику Српску, Добој и сваку нашу кућу овде које живе. Е онда су измислили причу да сам ја њима споран и као предсједник партије. Ја сам њима споран у свему", јасан је , предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Овакав епилог према опозиционарима отвара низ питања о примјени пресуде Суда БиХ и забрани политичког дјеловања.

"Видјели смо овај процес, да се многи плаше Милорада Додика. Има огромну моћ, тако да та одлука Суда није никакво изненађење, видјећемо какве ће касније бити реакције из Суда БиХ и Уставног суда. Да ли ће неко послати апелацију да разматра како и шта значи ова пресуда забрана од 6 година политичког дјеловања ако може остати предсједник партије и водити највећу партију у Републици Српској", тврди лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић.

Из СНСД-а кажу да је одлука Основног суда једина законита, те да је, како наводе, покушај брисања Додика из регистра био политички мотивисан.

"То је једно тумачење које је било потпуно погрешно и које је само послужило једној политизацији. Могуће да постоји одређен покушај. Наравно у сарадњи са Вукановићем који је то тражио и подносио неке приговоре. Њима би највише одговарало да Милорад Додик није предсједник СНСД- а, јер знају да његова права моћ није у власти и позицији, у некаквом финансијском утицају. Већ управо зато што је он један лидер, човјек кога људи прате због његових идеја и ставова", казао је шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица.

Подршка одлуци Основног суда стиже и из редова коалиционих партнера, који сматрају да је поступак правно завршен оног тренутка када жалба није поднесена.

"Одлука је коначна, правоснажна. А сам показатељ да се жалилац није жалио другостепеном орагну показује да је Основни суд донио исправну одлуку и да немају право да оспоре предсједника политичке партије СНСД- а и у овом одлуку то остаје Милорад Додик", казао је предсједник Социјалистичке партије Српске Горан Селак.

Основни суд у Бањалуци поступио је у складу са законима Републике Српске, појашњава струка.

"Ово је прије свега законита и рекао бих потпуно разумна одлука. Законита јер је утемељена на постојећим прописима, а разумна јер Основни суд није подлегао притисцима да се на противуставан и противзаконит начин избрише предсједник СНСД- а Милорад Додик", рекао је правник Огњен Тадић.

Како је саопштено из Основног суда, на ову одлуку није поднесена ниједна жалба у законском року, чиме је одлука постала правоснажна.

Милорад Додик

