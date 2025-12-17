Logo
Хоће ли Блануша на чело странке: Ево када СДС бира предсједника

Стеван Лулић

17.12.2025

18:28

Главни одбор СДС-а
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Српска демократска странка (СДС) одлучила је данас, на сједници Главног одбора, да унутарстраначки избори буду одржани 28. децембра.

Иако о потенцијалним кандидатима након сједнице није говорено, у јавности се све чешће спомиње да би то могао да буде Бранко Блануша.

Иначе, на ГО је одлучено да Блануша у октобру наредне године буде кандидат СДС-а на општим изборима. Више о томе прочитајте на ОВОМ ЛИНКУ.

"Има шансе да (прихвати) кандидатуру за предсједника странке, али то питање опстаје отворено", поручено је након сједнице Главног одбора.

Без предсједника од јула

Подсјећамо, СДС је од јула без предсједника странке када је Милан Миличевић подно неопозиву оставку на ову позицију.

Тада је Јовица Радуловић, дотадашњи предсједник Главног одбора, постао вршиолац дужности предсједника странке до унутарстраначких избора.

Поред Миличевића, тада су оставке поднијела и четири члана Предсједништва СДС-а, Огњен Бодирога, Мирјана Орашанин, Милица Радовановић и Ђорђе Милићевић.

СДС

Бранко Блануша

Коментари (0)
