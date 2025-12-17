СДС одлучио: Блануша кандидат и на наредним изборима

Бранко Блануша биће кандидат и на општим изборима који ће бити одржани у октобру наредне године.

Одлучио је ово Главни одбор странке на данашњој сједници одржаној у Бањалуци.

"Усвојен је Приједлог да Бранко Блануша буде приједлог кандидата за предсједника Републике Српске на предстојећим изборима", речено је након сједнице.

Ова одлука је једногласно усвојена.

Блануша је био кандидат СДС и опозиције на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске.