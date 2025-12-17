Logo
СДС одлучио: Блануша кандидат и на наредним изборима

Извор:

АТВ

17.12.2025

18:18

Коментари:

3
Бранко Блануша
Фото: АТВ

Бранко Блануша биће кандидат и на општим изборима који ће бити одржани у октобру наредне године.

Одлучио је ово Главни одбор странке на данашњој сједници одржаној у Бањалуци.

Главни одбор СДС-а

Република Српска

Хоће ли Блануша на чело странке: Ево када СДС бира предсједника

"Усвојен је Приједлог да Бранко Блануша буде приједлог кандидата за предсједника Републике Српске на предстојећим изборима", речено је након сједнице.

Ова одлука је једногласно усвојена.

Блануша је био кандидат СДС и опозиције на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске.

Тагови:

Бранко Блануша

СДС

Коментари (3)
