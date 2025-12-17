САД би могле напасти Русију у једном случају: Процурио нови мировни план

Извор:
Готово четири године након почетка руске инвазије, Сједињене Америчке Државе, Европа и Украјина постигле су договор о безбједносним гаранцијама чији је циљ спречавање будућих сукоба.
Детаљи споразума, које су амерички званичници описали као "платинасти стандард“, представљени су након успјешних дводневних преговора у Берлину.
САД планирају да Сенат ратификује споразум, чиме би он постао правно обавезујући, по узору на билатералне одбрамбене пакте са Јапаном и Јужном Корејом.
Међутим, за разлику од тих аранжмана, план не предвиђа слање америчких војника на украјинску територију, потврдили су украјински и европски званичници.
Умјесто тога, у почетној фази биће успостављена мисија под вођством САД, задужена за надзор прекида ватре и посредовање у споровима, са циљем да се евентуалне тензије ријеше прије него што прерасту у насиље, пише британски лист "Телеграф".
Уколико дипломатски напори не уроде плодом и дође до нове руске инвазије, Вашингтон би морао да донесе одлуку о употреби смртоносне силе.
Према наводима дипломатских извора, највјероватнији одговор укључивао би ангажовање ваздушних снага.
Према том плану, амерички борбени авиони Ф-35, крстареће ракете "томахавк" или слични системи, стационирани на територији НАТО, могли би да буду употријебљени за противнападе у случају да Москва прекрши примирје.
Теоретски, америчке снаге могле би да помогну Украјини извођењем прекограничних удара на руску војну опрему.
Ипак, превентивни удари сматрају се мало вјероватним због ризика од ескалације, а америчка војна акција услиједила би тек након што се одговорност за сукоб јасно припише Русији.
Међутим, ни Путин није остао дужан, јер је најавио јачање сукоба и стављање Орешника у употребу.
Америчко тешко наоружање допунило би обавезе које су већ преузели европски партнери. Коалиција вољних земаља, предвођена Великом Британијом и Француском, предложила је преузимање значајног дијела терета распоређивањем мултинационалних снага у сврху "одвраћања“.
Њихова примарна улога била би обука послијератне украјинске војске, надзор ваздушног простора и обезбјеђивање кључних поморских рута у Црном мору.
У заједничкој изјави, коју је потписало више од десет европских лидера, наводи се да ће снаге "помоћи у регенерацији украјинских снага, у обезбјеђивању украјинског неба и у подршци сигурнијим морима, укључујући дјеловање унутар Украјине“.
Европски извори признају да би копнене снаге могле послужити и као "окидач“ за успоравање евентуалне руске инвазије док не стигну појачања, али још увијек није донијета одлука о "правилима ангажовања“ у случају директног контакта са руским снагама.
