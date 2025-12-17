Logo
У дијеловима почела зима каква није виђена пола вијека: Шта нас чека

АТВ

17.12.2025

17:44

Зима у Њујорку
Фото: Tanjug/AP Photo/Adam Gray

Док наш регион ужива у благом времену, Сјеверна Америка и Скандинавија боре се с историјским минусима и сњежним олујама због распада поларног вртлога.

Метеоролошки модели предвиђају могућност наглог захладњења и повратка снијега у наше крајеве тачно у вријеме католичког Божића.

У најновијим метеоролошким прогнозама све се јасније назире повратак правог зимског времена.

Док ми ишчекујемо промјену, становници Скандинавије, Канаде и САД већ се боре с рекордним минусима и сњежним олујама какве нису виђене у посљедњих педесет година.

Шта се догађа у Земљиној атмосфери?

Метеоролошки модели већ указују на конкретне датуме повратка снијега и мраза у наше крајеве. Ипак, прије него што детаљно проучимо најновије прогнозе, неопходно је разумјети позадину онога што се тренутно догађа у Земљиној атмосфери, која се понаша прилично нетипично.

Главни кривац за овакво стање је стратосферски поларни вртлог који се распао и почео меандрирати према Сјеверној Америци.

За нас је то тренутно добра вијест јер захваљујући том распореду уживамо у неуобичајено топлом времену.

Међутим, ситуација је драстично другачија за становнике Канаде те сјеверних, источних и централних дијелова САД, који се боре с посљедицама изузетно оштре зиме.

Температуре најниже у посљедњих пола вијека

Посљедњих дана талас арктичког ваздуха спустио се све до Флориде, доносећи невјероватне хладноће. У канадском Јукону забиљежена је температура која је пала на минус 53 степена Целзијуса, што је најнижа вриједност забиљежена још од давне 1977. године.

Рекорди хладноће свих времена падају и у регији америчких Великих језера те на Великим равницама.

Ове екстремне хладноће нису дошле саме. Претходиле су им сњежне олује епских размјера.

У кратком времену пало је више од метар снијега.

Саобраћај је потпуно паралисан – друмски, жељезнички и ваздушни.

Стотине хиљада домаћинстава остало је без струје и гријања.

Друга половина седмице доноси нове, нагле падове температуре. Највећи минуси очекују се управо у божићном периоду, обухватајући већину регија Канаде и САД.

Метеоролози упозоравају да би ова зима могла бити најсуровија у посљедњих педесет година.

Сурова зима није резервисана само за Америку

Слични, врло тешки атмосферски услови владају и у Скандинавији. Посљедњих дана температуре у сјеверним регијама Норвешке, Шведске и Финске падале су испод минус 30.

Ове седмице талас хладноће захватиће и источне дијелове Европе, гдје би жива у термометру могла показати и до минус 40 степени.

У међувремену, док се мраз поново појачава, очекују се интензивне сњежне падавине праћене олујним вјетром који ће стварати наносе снијега више од једног метра. Таква измјена затопљења и јаких мразова задржаће се све до краја године.

Када права зима стиже у наш регион?

У нашем региону зима за сада показује своје изразито благо лице.

Ове седмице можемо рачунати на већа разведравања и сунчане периоде, све до потпуног нестанка облака, а падавина углавном не би требало бити.

Температуре ће се кретати од око нуле, с локалним мразовима ноћу и ујутро, до угодних 5-10 степени у послијеподневним сатима.

Значајније промјене не очекују се прије празничног периода, тачније између 25. и 27. децембра. Тада метеоролошки модели, како амерички тако и европски, указују на могућност:

Сњежних падавина и повратка мраза, који би у дијеловима Хрватске могао бити цјелодневан.

Ипак, с обзиром на то да је до потенцијалне реализације овог зимског сценарија преостало више од 10 дана, вјероватноћа још увијек није стопостотна.

