С тржишта повучена храна за дојенчад Аптамил АР1

Индекс

17.12.2025

11:00

С тржишта повучена храна за дојенчад Аптамил АР1
Фото: Unsplash

Због утврђене повећане присутности бактерије Bacillus cereus, Државни инспекторат Хрватске с тржишта је повукао Аптамил АР1, почетну храну за дојенчад, произвођача Nutricia Export БВ из Холандије, објавила је Хрватска агенција за пољопривреду и храну (ХАПИХ).

Ријеч је искључиво о производу од 400 г (храна за посебне медицинске потребе) с ознаком датума употребе: 17.05.2026. и ЛОТ: 111444865. Дистрибутер производа на тржишту РХ је AWT International d.о.о.

Производ није у складу с Уредбом Европског парламента и Вијећа о утврђивању општих начела и услова закона о храни, оснивању Европске агенције за сигурност хране те утврђивању поступака у подручјима сигурности хране и Водичем за микробиолошке критерије за храну.

(Индекс)

Храна

bebe

povlačenje sa tržišta

Хрватска

