С тржишта повучена храна за дојенчад Аптамил АР1

Извор:
Индекс
17.12.2025
11:00
Коментари:0
Због утврђене повећане присутности бактерије Bacillus cereus, Државни инспекторат Хрватске с тржишта је повукао Аптамил АР1, почетну храну за дојенчад, произвођача Nutricia Export БВ из Холандије, објавила је Хрватска агенција за пољопривреду и храну (ХАПИХ).
Ријеч је искључиво о производу од 400 г (храна за посебне медицинске потребе) с ознаком датума употребе: 17.05.2026. и ЛОТ: 111444865. Дистрибутер производа на тржишту РХ је AWT International d.о.о.
Производ није у складу с Уредбом Европског парламента и Вијећа о утврђивању општих начела и услова закона о храни, оснивању Европске агенције за сигурност хране те утврђивању поступака у подручјима сигурности хране и Водичем за микробиолошке критерије за храну.
(Индекс)
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Економија
1 ч0
Најновије
Најчитаније
12
15
12
08
12
00
11
45
11
44
Тренутно на програму