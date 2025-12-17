Logo
Стопа незапослености у Великој Британији достигла четворогодишњи максимум

17.12.2025

10:32

Стопа незапослености у Великој Британији достигла четворогодишњи максимум
Фото: Pexels.com

Стопа незапослености у Великој Британији порасла је на четворогодишњи максимум од 5,1% у три мјесеца закључно са октобром, саопштио је Завод за националну статистику (ONS).

ONS је навео да је резултат то што је тржиште рада показало знаке даље слабости, објавио је Гардијан.

ONS је такође саопштио да је стопа незапослености највиша од јануара 2021. године.

Међутим, искључујући еру пандемије, највиша је од почетка 2016. године.

селма чабрић

Република Српска

Чабрић: Важне измјене закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце

Аналитичари су рекли да је пораст незапослености био такав да је готово сигурно да ће Банка Енглеске смањити каматне стопе на свом састанку у четвртак.

Банка Енглеске је саопштила да жели да раст плата додатно падне прије него што поново смањи трошкове задуживања ове године.

селма чабрић

Друштво

Закон о подршци незапосленом родитељу са четворо и више дјеце: Шта се мијења?

Најновији подаци показују да је раст плата пао на 4,6 одсто у октобру, са 4,7 одсто претходног мјесеца, што је најнижи ниво од почетка 2022. године.

ONS је такође проценио да је број људи на платном списку опао за 38.000 у новембру на 30,3 милиона, што је највећи пад у последњих пет година и гори од очекиваног, преноси Гардијан.

Коментари (0)
