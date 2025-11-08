Logo
Удала си се, ниси више дијете погинулог борца: Срамна порука незапосленој Марији из Невесиња

Бојан Носовић

08.11.2025

14:50

0
Марија Појужина
Фото: АТВ / Бојан Носовић

На свечаној академији, поводом Митровданских битака код Невесиња, мимо протокола за говорницу је изашла Марија Појужина, дјевојачки Перин, кћерка погинулог борца Блажа Перина која је изразила незадовољство односом власти према дјеци погинулих бораца и њој лично.

Марија је рекла да 33 године носи рану са собом јер јој је било 2 године када јој је погинуо отац и да га никада није ни добро упознала.

"Чекам да неко види, да неко послуша. Ни ја ни супруг нисмо запослени. Два пута сам се обраћала начелнику општине. Зар ви мислите да се ми бојимо нечега. Живимо дан за даном. Радим, држим стоку, иако сам уписала факултет нисам га завршила. Рекао ми је начелник биће нешто. Послије двије године рекао ми је да се ја више не сматрам дјететом погинулог борца. Ово желим да чују и други јер је то чути и пребољети тешко“, рекла је Појужина.

На говор Марије Појужина реаговао је министар Егић рекавши да га је дирнуло ово обраћање, као и друга која је чуо на академији.

"Као министар трудим се да рјешавам и овакве ситуације и случајеве. Имамо много проблема, али ствари се рјешавају и помичу. Предузели смо одређене мјере и надам се да ћемо ускоро доци до рјешења која ће задовољити дјецу погинулих бораца, али ни они не могу да сједе скрштених руку“, поручио је Егић.

Невесиње

