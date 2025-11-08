Удала си се, ниси више дијете погинулог борца: Срамна порука незапосленој Марији из Невесиња

Ovo je Marija iz Nevesinja, bez oca je ostala kada je imala dvije godine. Danas se popela na binu i rekla da iako je dijete poginulog borca i majka troje djece posla za nju nema. Uvrijedila se kada su joj čelnici opštine rekli "udala si se nisi vise dijete poginulog borca". pic.twitter.com/wGbaRfoLXh