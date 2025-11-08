Удала си се, ниси више дијете погинулог борца: Срамна порука незапосленој Марији из Невесиња

Аутор:Бојан Носовић
08.11.2025
14:50
Коментари:0
На свечаној академији, поводом Митровданских битака код Невесиња, мимо протокола за говорницу је изашла Марија Појужина, дјевојачки Перин, кћерка погинулог борца Блажа Перина која је изразила незадовољство односом власти према дјеци погинулих бораца и њој лично.
Марија је рекла да 33 године носи рану са собом јер јој је било 2 године када јој је погинуо отац и да га никада није ни добро упознала.
"Чекам да неко види, да неко послуша. Ни ја ни супруг нисмо запослени. Два пута сам се обраћала начелнику општине. Зар ви мислите да се ми бојимо нечега. Живимо дан за даном. Радим, држим стоку, иако сам уписала факултет нисам га завршила. Рекао ми је начелник биће нешто. Послије двије године рекао ми је да се ја више не сматрам дјететом погинулог борца. Ово желим да чују и други јер је то чути и пребољети тешко“, рекла је Појужина.
На говор Марије Појужина реаговао је министар Егић рекавши да га је дирнуло ово обраћање, као и друга која је чуо на академији.
"Као министар трудим се да рјешавам и овакве ситуације и случајеве. Имамо много проблема, али ствари се рјешавају и помичу. Предузели смо одређене мјере и надам се да ћемо ускоро доци до рјешења која ће задовољити дјецу погинулих бораца, али ни они не могу да сједе скрштених руку“, поручио је Егић.
Ovo je Marija iz Nevesinja, bez oca je ostala kada je imala dvije godine. Danas se popela na binu i rekla da iako je dijete poginulog borca i majka troje djece posla za nju nema. Uvrijedila se kada su joj čelnici opštine rekli "udala si se nisi vise dijete poginulog borca". pic.twitter.com/wGbaRfoLXh— Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) November 8, 2025
Најновије
Најчитаније
16
46
16
44
16
38
16
35
16
29
Тренутно на програму