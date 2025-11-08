Logo
Посљедице тајфуна у Вијетнаму: Велики број кућа сравњен са земљом, има мртвих

СРНА

08.11.2025

14:44

Посљедице тајфуна у Вијетнаму: Велики број кућа сравњен са земљом, има мртвих
Фото: Танјуг/АП

Најмање пет особа изгубило је живот у Вијетнаму у тајфуну "Калмаеги", снажном вјетру и обилној киши, а велики број кућа сравњен је са земљом, саопштили су званичници.

Олуја је чупала дрвеће и носила кровове са објеката.

Широм централних вијетнамских провинција људи чисте рушевине и поправљају кровове на кућама, пренио је АП.

На Филипинима је олуја раније ове седмице однијела најмање 204 живота, а најављен је још један тајфун.

Свијет

Три жене ухапшене због сумње да су припремале терористички напад

Ванредно стање, које је у четвртак прогласио предсједник Фердинанд Маркос Млађи, и даље је на снази док се земља припрема за још једну потенцијално снажну олују, тајфун "Фунг-вонг"

