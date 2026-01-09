Држављани БиХ и Црне Горе пајсером претукли Сиријца, ово је разлог

09.01.2026
22:52
Држављани БиХ и Црне Горе осуђени су на три, односно четири године због бруталног напада и пљачке Сиријца у Инзбруку.
Жестока расправа око дроге и проститутки у Инзбруку ескалирала је прошле године. Двојица мушкараца (26 и 28 година) због тога су данас осуђени пред Покрајинским судом, а бруталност према жртви шокирала је јавност.
Оптужбе тужилаштва биле су озбиљне: држављани БиХ и Црне Горе су наводно у мају опљачкали једног Сиријца на бруталан начин. Пријетили су му пиштољем и ножем, а затим га ударали пајсером по глави и бутини.
Плијен је био смијешан: 310 евра и неколико картица жртве. Повреде, међутим, су биле језиве – између осталог, прелом једне кости шаке и више посјекотина.
На почетку је првооптужени, иначе из БиХ, изнио другачију верзију. Он и његов колега наводно нису били починиоци, већ жртве. У вези са „диловима“ око дроге и проститутки на једној познатој адреси у Инзбруку, тврде да су били „преварени“. Додали су да су у Инзбрук дошли због „разних сексуалних пракси“ које у њиховим домовинама, БиХ и Црној Гори, нису биле могуће.
До сукоба, који је потпуно ескалирао, дошло је када Сиријац "није испоручио" обећано.
„Хтио је новац унапријед и затим ме пријетио“, рекао је првооптужени.
Његов пријатељ на крају му је "прискочио у помоћ" пајсером и бранио га.
Суд је то видио другачије и изрекао казну од три, односно четири године затвора. Други младић је добио већу казну јер је и раније осуђиван, а наводно је он тај који је користио пајсер, преносе Независне.
