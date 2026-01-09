Logo
Хелез: Дошло је вријеме да се започне расправа о укидању ентитета у БиХ

09.01.2026

21:54

Коментари:

2
Министар одбране у Савјету министара БиХ Зукан Хелез огласио се поводом обиљежавања 9. јануара, Дана Републике Српске, који је данас обиљежен као и претходних година.

- Из године у годину обиљежавање 9. јануара, такозваног 'дана РС-а', постаје све провокативније и очигледно је да је отишло предалеко. Упркос јасним одлукама Уставног суда БиХ, ово неуставно обиљежавање користи се за отворено негирање правног поретка државе - поручио је Хелез.

Хелез је позвао Тужилаштво БиХ да реагује уз тврдњу да је Република Српска "настала на геноциду над муслиманима".

Сташа Кошарац

БиХ

Кошарац: Буду ли инсистирали на укидању Српске, остаће без БиХ

- Из свих ових разлога сматрам да је дошло вријеме да се започне озбиљна, аргументована научна, стручна, политичка и друштвена расправа о укидању ентитета у Босни и Херцеговини. Босна и Херцеговина је довољно велика и довољно богата за све нас и увјерен сам да би без ентитетских под‌јела била праведнија, успјешнија и стабилнија држава - поручио је Хелез.

Коментари (2)
