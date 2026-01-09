Хелез: Дошло је вријеме да се започне расправа о укидању ентитета у БиХ

09.01.2026
21:54
Министар одбране у Савјету министара БиХ Зукан Хелез огласио се поводом обиљежавања 9. јануара, Дана Републике Српске, који је данас обиљежен као и претходних година.
- Из године у годину обиљежавање 9. јануара, такозваног 'дана РС-а', постаје све провокативније и очигледно је да је отишло предалеко. Упркос јасним одлукама Уставног суда БиХ, ово неуставно обиљежавање користи се за отворено негирање правног поретка државе - поручио је Хелез.
Хелез је позвао Тужилаштво БиХ да реагује уз тврдњу да је Република Српска "настала на геноциду над муслиманима".
