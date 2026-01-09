Кошарац: Буду ли инсистирали на укидању Српске, остаће без БиХ

- Коначно схватите - Српска је вјечна. Српска је реалност - истакао је Кошарац.

Он је рекао да Сарајево престане да замајава сопствено гласачко тијело и окрене се реалности.

- Отријезните се! Пробудите се из Алијиног сна! Сити смо популистичке мантре о унитарној БиХ. Истина је једна и неумољива - Српска може без БиХ, а БиХ без Српске никако - написао је Кошарац на Инстаграму.

Буду ли инсистирали на укидању Српске, Кошарац је рекао да ће остати без БиХ и да српски народ нема ништа против.

- Српска ће отићи и са собом понијети 49 посто територије. Наша намјера је иста, а модел нећете сазнати - закључио је Кошарац након што је Хелез рекао да је дошло вријеме да се започне озбиљна расправа о укидању ентитета у БиХ.