У Сињу изгорјела кућа, пронађено тијело мушкарца

Извор:
СРНА
30.01.2026
10:50
Коментари:0
Породична кућа изгорјела је јутрос након експлозије, највјероватније, гаса, а на лицу мјеста пронађено је тијело старијег мушкарца.
Пожар у мјесту Турјаци пријављен је полицији око 8.20 часова, а сат касније ватрогасци су успјели да га локализују, саопштено је из Полицијске управе сплитско-далматинске.
У кући је пронађено тијело мушкарца који је ту живио.
Увиђај треба да утврди тачан узрок пожара.
