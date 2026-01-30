Logo
Large banner

У Сињу изгорјела кућа, пронађено тијело мушкарца

Извор:

СРНА

30.01.2026

10:50

Коментари:

0
У Сињу изгорјела кућа, пронађено тијело мушкарца
Фото: МУП Хрватске

Породична кућа изгорјела је јутрос након експлозије, највјероватније, гаса, а на лицу мјеста пронађено је тијело старијег мушкарца.

Пожар у мјесту Турјаци пријављен је полицији око 8.20 часова, а сат касније ватрогасци су успјели да га локализују, саопштено је из Полицијске управе сплитско-далматинске.

У кући је пронађено тијело мушкарца који је ту живио.

Увиђај треба да утврди тачан узрок пожара.

Подијели:

Тагови:

Сињ

кућа

изгорјела кућа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ватра

Свијет

Рекордни топлотни талас захватио Аустралију, букте шумски пожари

3 д

0
Језиви детаљи пожара: Кров се срушио на непокретног човјека, погинуо Радомир (68)

Србија

Језиви детаљи пожара: Кров се срушио на непокретног човјека, погинуо Радомир (68)

3 д

0
Пожар у болници, више повријеђених, пацијент ухапшен

Свијет

Пожар у болници, више повријеђених, пацијент ухапшен

3 д

0
Ова три уређаја обавезно угасите из струје прије него изађете из куће: Могу изазвати пожар

Савјети

Ова три уређаја обавезно угасите из струје прије него изађете из куће: Могу изазвати пожар

4 д

0

Више из рубрике

Расписана међународна потјерница за Милошем Мединцом

Регион

Расписана међународна потјерница за Милошем Мединцом

1 д

0
Након експлицитних снимака Мирјане Пајковић испливале и шок поруке

Регион

Мирјана Пајковић открила како су синови реаговали на њене експлицитне снимке

2 д

0
Блокирани гранични прелази са ЕУ

Регион

Обуставља се блокада граничних прелаза

2 д

0
Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Регион

Потресна исповијест Мирјане Пајковић: Не сјећам се мајке, син има сметње у развоју

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner