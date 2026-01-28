Logo
Large banner

Језиви детаљи пожара: Кров се срушио на непокретног човјека, погинуо Радомир (68)

Извор:

Телеграф

28.01.2026

08:18

Коментари:

0
Језиви детаљи пожара: Кров се срушио на непокретног човјека, погинуо Радомир (68)
Фото: Pixabay

Шездесетосмогодишњи Радомир Г. страдао је у стравичном пожару који је јуче послије подне избио у породичној кући у Улици Ђуре Даничића, у насељу Умка, сазнаје "Телеграф.рс".

Према налогу Вишег јавног тужилаштва (ВЈТ), тијело настрадалог пребачено је на Институт за судску медицину ради обдукције.

Урушила се кровна конструкција

Пожар је пријављен јуче у 16.16 часова, а ватрогасне екипе су по доласку затекле објекат у пламену који је већ захватио спрат и кровну конструкцију. Колика је силина ватре била, потврђује податак да се током интервенције кров куће потпуно урушио.

У гашењу пожара и спасилачкој акцији учествовало је 17 ватрогасаца из три јединице - ВСЈ Обреновац, ВСЈ Железник и ВСЈ Савски венац.

Екипе су на терен изашле са пет ватрогасних возила, док је екипа Хитне помоћи на лицу мјеста могла само да констатује смртну посљедицу.

Детаљна истрага

Након што је пожар локализован и извршена претрага згаришта, пронађено је тијело настрадалог мушкарца. Више јавно тужилаштво наложило је истрагу како би се утврдили тачни узроци избијања ватре, као и околности под којима је живот изгубио Радомир Г.

„Био је непокретан и сам“

Према ријечима комшија из Улице Ђуре Даничића, настрадали Радомир Г. био је слабије покретан или потпуно непокретан, због чега вјероватно није успио да напусти просторију када је ватра букнула. Становници овог насеља наводе да су покушали да помогну, али да је пламен пребрзо захватио кровну конструкцију која се потом срушила.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Радомир страдао у пожару

пожар

ватра

Београд

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пожар у болници, више повријеђених, пацијент ухапшен

Свијет

Пожар у болници, више повријеђених, пацијент ухапшен

1 ч

0
Ова три уређаја обавезно угасите из струје прије него изађете из куће: Могу изазвати пожар

Савјети

Ова три уређаја обавезно угасите из струје прије него изађете из куће: Могу изазвати пожар

11 ч

0
Једна особа страдала у пожару: Ватра ''прогутала'' кућу

Хроника

Једна особа страдала у пожару: Ватра ''прогутала'' кућу

15 ч

0
Родитељи конобарице која је била у центру смртоносног пожара у швајцарском бару открили су да њихова кћерка никада није требало да ради у бару у којем је и страдала. Жером и Астрид Панине кажу да се и даље боре да схвате како је њихова кћерка Сијан (Cyane) завршила у подруму бара „Ле Констелацион“ (Le Constellation) у раним јутарњим часовима Нове године, гдје је у пожару погинуло 40 људи, а више од 100 је повријеђено.

Свијет

Нови детаљи ужаса: Исповијест родитеља д‌јевојке за коју кажу да је изазвала пожар у "клубу смрти"

2 д

0

Више из рубрике

Преминула Милица Мила Кнежевић

Србија

Преминула Милица Мила Кнежевић

15 ч

0
Кулен из Баната стигао до Мадагаскара: Смијали се Ивану, а сад осваја свијет

Србија

Кулен из Баната стигао до Мадагаскара: Смијали се Ивану, а сад осваја свијет

15 ч

0
Један предмет који је припадао Светом Сави и данас се чува у Србији

Србија

Један предмет који је припадао Светом Сави и данас се чува у Србији

15 ч

0
На пумпама прве количине евродизела из панчевачке Рафинерије

Србија

На пумпама прве количине евродизела из панчевачке Рафинерије

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

59

Трећи дан блокаде граничних прелаза за теретњаке због нових правила ЕУ

08

53

Ко све добија више новца: Студентске стипендије расту са 200 на 300 КМ

08

53

Захарова: НАТО у паници, јер нема коме да се жали због Гренланда

08

48

Погинуо познати политичар у паду авиона, огласио се и премијер

08

44

Американци масовно бришу ТикТок због нових услова

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner