Језиви детаљи пожара: Кров се срушио на непокретног човјека, погинуо Радомир (68)

Извор:
Телеграф
28.01.2026
08:18
Коментари:0
Шездесетосмогодишњи Радомир Г. страдао је у стравичном пожару који је јуче послије подне избио у породичној кући у Улици Ђуре Даничића, у насељу Умка, сазнаје "Телеграф.рс".
Према налогу Вишег јавног тужилаштва (ВЈТ), тијело настрадалог пребачено је на Институт за судску медицину ради обдукције.
Пожар је пријављен јуче у 16.16 часова, а ватрогасне екипе су по доласку затекле објекат у пламену који је већ захватио спрат и кровну конструкцију. Колика је силина ватре била, потврђује податак да се током интервенције кров куће потпуно урушио.
У гашењу пожара и спасилачкој акцији учествовало је 17 ватрогасаца из три јединице - ВСЈ Обреновац, ВСЈ Железник и ВСЈ Савски венац.
Екипе су на терен изашле са пет ватрогасних возила, док је екипа Хитне помоћи на лицу мјеста могла само да констатује смртну посљедицу.
Након што је пожар локализован и извршена претрага згаришта, пронађено је тијело настрадалог мушкарца. Више јавно тужилаштво наложило је истрагу како би се утврдили тачни узроци избијања ватре, као и околности под којима је живот изгубио Радомир Г.
Према ријечима комшија из Улице Ђуре Даничића, настрадали Радомир Г. био је слабије покретан или потпуно непокретан, због чега вјероватно није успио да напусти просторију када је ватра букнула. Становници овог насеља наводе да су покушали да помогну, али да је пламен пребрзо захватио кровну конструкцију која се потом срушила.
Свијет
1 ч0
Савјети
11 ч0
Хроника
15 ч0
Свијет
2 д0
Најновије
Најчитаније
08
59
08
53
08
53
08
48
08
44
Тренутно на програму