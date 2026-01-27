Logo
Large banner

Једна особа страдала у пожару: Ватра ''прогутала'' кућу

Извор:

Телеграф

27.01.2026

17:33

Коментари:

0
Једна особа страдала у пожару: Ватра ''прогутала'' кућу
Фото: Pixabay

Данас око 16 часова избио је пожар у стамбеном објекту у Улици Ђуре Даничића, у насељу Умка, незванично сазнаје Телеграф.

По доласку ватрогасаца на лице мјеста, утврђено је да је пожар захватио спрат и кров куће, након чега се кровна конструкција урушила. У гашењу пожара учествују припадници ватрогасно-спасилачких јединица из Обреновца, Жељезника и Савског венца, са 17 ватрогасаца-спасилаца и пет возила.

svijeća свијећа

Србија

Преминула Милица Мила Кнежевић

Током интервенције, у поткровљу објекта је пронађено једна смртно страдала особа, незванично сазнаје Телеграф.

На лицу места је екипа Хитне помоћи.

Подијели:

Тагови:

пожар

izgorjela kuća

izgorjelo tijelo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Научници указују на ризик од глобалне катастрофе

Наука и технологија

Научници указују на ризик од глобалне катастрофе

48 мин

0
Лидија Бачић се скинула и показала огромне груди и савршено тијело

Сцена

Не може да обузда огромне груди: Скинула се Лидија Бачић

49 мин

0
Кулен из Баната стигао до Мадагаскара: Смијали се Ивану, а сад осваја свијет

Србија

Кулен из Баната стигао до Мадагаскара: Смијали се Ивану, а сад осваја свијет

50 мин

0
Два мушкарца ухапшена због крађе и уништавања преко 100 гробова

Регион

Два мушкарца ухапшена због крађе и уништавања преко 100 гробова

55 мин

0

Више из рубрике

Погинуо млади политичар из Калесије

Хроника

Млади политичар из Калесије чуо да му је умро рођак, па погинуо на путу до њега

1 ч

0
пруга илустрација

Хроника

У судару локомотива повријеђена три радника

1 ч

0
Хрватски хулигани изведени пред судију у Тузли

Хроника

Хрватски хулигани изведени пред судију у Тузли

2 ч

0
У центру града заплијењена већа количина дроге: Ухапшена једна особа

Хроника

У центру града заплијењена већа количина дроге: Ухапшена једна особа

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

05

Драма на путу: Стијена се обрушила на аутомобил, повријеђена жена

17

57

Мина Костић сломљена од бола: Објавила срцепарајуће ријечи

17

51

Богдановићу шест милиона годишње за повратак у Партизан

17

49

Прилика за посао: Пољаци отварају творницу у Српској

17

47

Њемачкој хитно потребни страни радници

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner