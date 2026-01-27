Једна особа страдала у пожару: Ватра ''прогутала'' кућу

Извор:
Телеграф
27.01.2026
17:33
Коментари:0
Данас око 16 часова избио је пожар у стамбеном објекту у Улици Ђуре Даничића, у насељу Умка, незванично сазнаје Телеграф.
По доласку ватрогасаца на лице мјеста, утврђено је да је пожар захватио спрат и кров куће, након чега се кровна конструкција урушила. У гашењу пожара учествују припадници ватрогасно-спасилачких јединица из Обреновца, Жељезника и Савског венца, са 17 ватрогасаца-спасилаца и пет возила.
Србија
Преминула Милица Мила Кнежевић
Током интервенције, у поткровљу објекта је пронађено једна смртно страдала особа, незванично сазнаје Телеграф.
На лицу места је екипа Хитне помоћи.
Наука и технологија
48 мин0
Сцена
49 мин0
Србија
50 мин0
Регион
55 мин0
Најновије
Најчитаније
18
05
17
57
17
51
17
49
17
47
Тренутно на програму