Хрватски хулигани изведени пред судију у Тузли

У Општинском суду Тузла данас почело саслушање за одређивање притвора за 14 особа које су ухапшене у Дубравама у суботу навече.
Рочишту су присуствовала и четири адвоката. Оно сто се могло видјети на суђењу је то са је неколико ухапшених повријеђено и да су на рукама имали лангете и завоје.
Свих 14 особа, 11 држављана Републике Хрватске и три држављана Босне и Херцеговине, који су ухапшени 24. јануара 2026. године у касним вечерњим сатима, осумњичени су за кривично дјело учествовање у групи људи која учини кривично дјело.
Након криминалистичке обраде у Управи полиције МУП-а ТК, уз извјештај о почињеном кривичном дјелу, ухапшени су предати у надлежност Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона, пишу "Вијести.ба".
"Они су осумњичени да су 24. јануара око 22:00сата у насељу Горње Дубраве у близини Међународног аеродрома Тузла, сачекали групу људи на повратку авионом из Малмеа (Шведска), те употребом физичке силе, дрвених палица, металних шипки и других предмета извршили напад на њих, приликом чега је повријеђено више од 20 лица. Четири лица су тешко тјелесно повријеђена, док је лакше тјелесне повреде задобило још 17 лица, међу којима је и један полицијски службеник УП МУП-а ТК. Током овог напада је оштећено и више путничких возила који су били паркирани у близини Међународног аеродрома Тузла", објашњено је из Кантоналног тужилаштва ТК.
Кантонално тужилаштво Тузланског кантона је судији за претходни поступак Опћинског суда у Живиницама ставило приједлог за одређивање мјере једномјесечног притвора за 14 осумњичених особа за кривично дјело учествовање у групи људи која учини кривично дјело (члан 341. став 1 Кивичног закона ФБиХ)
Притвор је предложен за једанаест држављана Републике Хрватске: Јосипа Кустуру (39), Ивана Беоковића (33), Томислава Кустуру (40), Алена Барунчића (22), Марка Јовановића (25), Петра Вукасовића (45), Перу Вујчића (31) из Сплита, Марина Кристиана Микелиа (24) из Трогира, Рока Калашића (22) из Пуле, Дују Пенића (30) из Плоча, Ивана Врсаловића (25) из Супетара, те три држављана Босне и Херцеговине Марка Приморца (27) из Читлука, Јосипа Сиврића (20) из Међугорја и Андреја Јокића (28) из Брчког (који има држављанство БиХ и Аустрије).
Они су осумњичени да су 24. јануара 2026. године око 22 сата у мјесту Дубраве Горње у близини Међународног аеродрома Тузла дјеловали као организирана група, коју су поред њих чинила и друга лица. Они су са више возила дошли на ову локацију, сачекали групу навијача ФК Црвена Звезда, за које су знали да су били на утакмици у Шведској и да ће летом из Малмеа доћи на аеродром, и када је група навијача поменутог клуба изашла из круга аеродрома, извршили су напад на њих употребљавајући физичку силу, дрвене палице, металне шипке, бакље и друге предмете, при чему су четири особе тешко тјелесно повријеђене, укључујући и једног полицијског службеника ПУ Живинице који је изашао на службену интервенцију, те је више особа лакше повријеђено.
Јаке полицијске снаге Управе полиције МУП-а ТК, из више полицијских управа, тим Специјалне јединице и Сектора криминалистичке полиције су изашли на интервенцију на мјесто догађаја, приликом чега су осумњичени лишени слободе. Уз њих је у просторије Управе полиције МУП-а ТК приведено и саслушано више од 70 особа који су били учесници овог догађаја, након чега су пуштени на слободу.
Полицијски службеници су обавили криминалистичку обраду, и уз извјештај о почињеном кривичном дјелу и пратеће материјалне доказе осумњичени су предати у надлежност Тужилаштва ТК.
Против осумњичених је донесена наредба о провођењу истраге и испитани су у просторијама Тужилаштва.
Притвор је предложен због постојања околности које указују на опасност од бјекства, као и опасности да би боравком на слободи могли поновити, односно наставити са вршењем овог или сличних кривичних дјела на територији Босне и Херцеговине.
Истражне радње су у току, преносе Вијести.ба.
