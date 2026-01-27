Logo
Трагедија у БиХ: Јурећи са болесником у болницу слетио с пута, погинуо сапутник

27.01.2026

12:15

Једна особа је погинула у тешкој саобраћајној несрећи која се синоћ (26. јануара) догодила на магистралном путу М-17.1 код Живиница, када је аутомобил Фолксваген Туарег слетио с коловоза, а возач је након увиђаја ухапшен.

Мушкарац који је био сапутник у возилу погинуо је у саобраћајној несрећи која се догодила око 22.20 сати на магистралном путу М-17.1, у мјесту Дубраве Доње.

Несрећа се десила када је аутомобил ВW Туарег, којим је управљао А.Ш. (37) из Живиница, слетио с коловоза.

"У наведеној саобраћајној незгоди смртно је страдао сапутник А.М. (38) из Калесије, чију смрт је констатовао дежурни љекар Службе хитне медицинске помоћи Дома здравља Живинице. Сапутници Л.Х. (21) и М.Х. (34) задобили су тешке повреде, које су констатовали љекари ЈЗУ УКЦ Тузла, гдје су задржани на даљем лијечењу. Возач А.Ш. и сапутник Е.М. (27) задобили су лаке повреде", саопштено је из МУП-а Тузланског кантона, преноси "Аваз".

Додаје се да су увиђај на мјесту саобраћајне незгоде, које су обезбиједили полицијски службеници Полицијске станице Живинице, извршили дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона и полицијски службеници Одјељења криминалистичке полиције Полицијске управе Живинице.

"По налогу кантоналног тужиоца, лицу А.Ш. одузета је слобода и он ће, након документовања саобраћајне незгоде, бити предат Кантоналном тужилаштву Тузланског кантона на даље поступање. Потребне радње предузели су полицијски службеници Полицијске управе Живинице", наводи се у саопштењу.

Како је додатно наведено, ова саобраћајна незгода није настала као посљедица обијесне вожње, већ приликом покушаја спасавања живота болесне особе којој је у том тренутку живот био угрожен, током превоза у здравствену установу, када је из засад неутврђених разлога дошло до несреће и трагичног исхода.

