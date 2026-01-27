Цијена ће вас изненадити: Колико кошта прстен који је Мина добила од Каспера

Извор:
Мане Ћурувија познатији као Каспер недавно је вјерио пјевачицу Мину Костић у емисији уживо. Медији су пренијели да је он за прстен искеширао око 369.000 динара, а сада је испливала права истина о вриједности прстена.
Наиме, на друштвеним мрежама су корисници запазили да се исти прстен може пронаћи у једном америчком тржном центру.
Како се наводи на њиховом званичном сајту, цијена прстена је 144 долара, што је око 14.200 динара, а коментари су се низали, преноси Блиц.
Наиме, у јавност је доспјела конверзација Каспера са његовим пријатељем из 2024. године у којима је писао како “мора да дође до Наташе Беквалац” иако је лично не познаје.
Он са Беквалчевом никада није био у контакту, а преписка која је испливала настала је прије 16 мјесеци.
– Брат мој. Ријешио сам да оженим Наташу Беквалац. Волим ту жену пола живота. Ја морам да дођем до ње. Морам – написао је Каспер тада.
– Није ми се дало у Њујорку кад је била, а било је јако близу…. На старом мом Инстаграм профилу смо размјењивали неколико порука тада… а онда сам угасио тај профил… и ј***га. Сад сам теби на њеном профилу коментар ставио… прочитаћеш… – наставио је.
– Морам да некако дођем до ње… Морам. То је жена коју волим одувијек. Причаћу ти… Боли ме к. Нек је најгора… али за мене…. Ево већ 20 година је најбоља – закључио је Каспер.
