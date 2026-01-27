Logo
Цијена ће вас изненадити: Колико кошта прстен који је Мина добила од Каспера

Фото: Printscreen/Pink

Мане Ћурувија познатији као Каспер недавно је вјерио пјевачицу Мину Костић у емисији уживо. Медији су пренијели да је он за прстен искеширао око 369.000 динара, а сада је испливала права истина о вриједности прстена.

Наиме, на друштвеним мрежама су корисници запазили да се исти прстен може пронаћи у једном америчком тржном центру.

Како се наводи на њиховом званичном сајту, цијена прстена је 144 долара, што је око 14.200 динара, а коментари су се низали, преноси Блиц.

Хтио да жени Наташу Беквалац

Наиме, у јавност је доспјела конверзација Каспера са његовим пријатељем из 2024. године у којима је писао како “мора да дође до Наташе Беквалац” иако је лично не познаје.

Kija Kockar

Сцена

Кија Коцкар брани Каспера због афере "Наташа Беквалац"

Он са Беквалчевом никада није био у контакту, а преписка која је испливала настала је прије 16 мјесеци.

– Брат мој. Ријешио сам да оженим Наташу Беквалац. Волим ту жену пола живота. Ја морам да дођем до ње. Морам – написао је Каспер тада.

Мина Костић и Мане Ћурувија

Сцена

Каспер хтио да жени Наташу Беквалац? Огласио се вјереник Мине Костић

– Није ми се дало у Њујорку кад је била, а било је јако близу…. На старом мом Инстаграм профилу смо размјењивали неколико порука тада… а онда сам угасио тај профил… и ј***га. Сад сам теби на њеном профилу коментар ставио… прочитаћеш… – наставио је.

– Морам да некако дођем до ње… Морам. То је жена коју волим одувијек. Причаћу ти… Боли ме к. Нек је најгора… али за мене…. Ево већ 20 година је најбоља – закључио је Каспер.

