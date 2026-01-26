Ово име је Огњен Амиџић дао кћерки

26.01.2026
Водитељ Огњен Амиџић добио је треће дијете. Наиме, његова супруга Мина Наумовић се породила 24. јануара и на свијет донијела здраву дјевојчицу.
Поносни родитељи беби су дали име Лола.
Огњен је постао тата једне здраве кћеркице, што му је и била жеља. Све је прошло без компликација, доктори су беби дали најбољу оцјену, а мама и кћерка се осјећају добро.
Иначе, име Лола је шпанског поријекла, надимак од имена Долорес, а у религијском контексту се везује за Богородицу. Име Лола је популарно широм свијета — у Шпанији, Француској, САД-у, Русији, а често се везује и за особине: шарм, самопоуздање, независност и животна енергија.
Такође, у индијској митологији Лола се доводи у везу са богињом Лакшми, која је била богиња благостања, љубави и среће.
Огњен је са Мином добио и сина Перуна, док из претходног брака са Данијелом Димитровском има сина Матију.
Огњен Амиџић, који је раније истицао жељу да добије кћерку, подијелио је прве утиске и потврдио радосне вијести. Амиџић није крио одушевљење због доласка принове у породицу.
"Пресрећан сам! Све је прошло у најбољем реду! Мина и беба се осећају супер! Једва чекам да сви заједно будемо код куће", изјавио је Огњен кратко након порођаја за Пинк.
