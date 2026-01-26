Пјевачица јела 300 грама чоколаде сваки дан, па скинула 30 килограма

26.01.2026
Као и свака жена и пјевачица Слађа Алегро кубурила је са вишком килограма након трудноће након чега је одлучила да у свој живот уведе специјалан режим исхране и смрша.
Током благословеног стања јела је и по 300 грама чоколаде дневно дошла до 82 килограма, што је како и сама каже, било превише за њену висину.
"Била сам дебела. У трудноћи сам се опустила јер сам ишла као остварењу своје највеће жеље. За све остало ме је било баш брига. Јела сам дневно и по 300 грама чоколаде, као и разне фаст фуд оброке. А то је оставило трага на мојој фигури. Док сам била трудна, нисам ни мислила о килажи, али када сам се породила, схватила сам да то неће тако лако нестати", признала је Слађа.
Ипак, у једном моменту ријешила је да се посвети свом тијелу и доведе га до савршенства, што је и успјела примјењујући посебан режим исхране.
"Тешко је скинути килограме, поготово ако сте у годинама у којима сам ја родила Милу. Након трудноће треба доста да се ради на себи да би се тијело вратило у нормалу", рекла је пјевачица и открила како је изгледао њен дневни јеловник:
Доручак: Тост хљеб, ћурећа прса и чај
Ручак: Пилетина са салатом
Ужина: Воће по избору.
