Пријевремени избори у Варешу: Кандидат СДА прогласио побједу

15.02.2026

21:53

Пријевремени избори у Варешу: Кандидат СДА прогласио побједу
Фото: Printscreen/Youtube/Mirza Zec

Кандидат СДА за начелника општине Вареш Малик Ризвановић прогласио је побједу на пријевременим изборима.

Ово је први пут након 14 година да СДА оствари побједу у овој општини, преносе федерални медији.

"Ово је почетак одговорног рада. Бићу начелник свих грађана, нећу ћутати тамо гд‌је треба говорити. Радићемо транспарентно, одлучно и у интересу сваког човјека", рекао је Ризвановић, преноси Срна.

На пријевременим изборима за начелника општине Вареш данас, 15. фебруара, гласало је 3.469 бирача или 43,30 одсто уписаних бирача, саопштила је Централна изборна комисија БиХ.

Јосип Дабро

Регион

Јосип Дабро запјевао усташке пјесме па поменуо Пуповца

За пријевремене изборе за начелника општине Вареш регистровано је 8.078 бирача укључујући и 67 бирача за гласање путем поште изван БиХ.

У изборној трци било је пет кандидата, а избори су одржани након што је у децембру прошле године преминуо начелник Здравко Марошевић.

