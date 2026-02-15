Јосип Дабро запјевао усташке пјесме па поменуо Пуповца

Извор:
Јосип Дабро, контроверзни хрватски политичар, посланик хрватског Сабора из редова десничарског Домовинског покрета и бивши министар пољопривреде у влади хрватског премијера Андреја Пленковића, снимљен је током викенда на манифестацији у мјесту Комлетинци како пјева стихове у којима се наводи да је поглавник квинлиншке и усташке Независне Државе Хрватске (НДХ) Анте Павелић "вођа свих Хрвата", пише хрватски Вечерњи лист.
"У Мадриду гробница од злата, у њој лежи вођа свих Хрвата", пјевао је саборски посланик Дабро стихове усташке пјесме, забиљежено је на видео-снимку објављеном на Фејсбуку, преноси Танјуг.
На снимку се види и чује како Дабро пјева песму "Кад је (оснивач Хрватске сељачке странке) Стјепан Радић умирао", да би потом додао "Убише нам Стјепана Радића, а ми њима Карађорђевића", а затим и стихове који се доводе у везу са усташким покретом.
У једном дијелу, директно у камеру, Дабро је рекао "само за Милорада", алудирајући да те стихове пјева предсједнику Самосталне демократске српске странке (СДСС) Милораду Пуповцу.
У коментарима испод објаве огласио се и бивши предсједник Хрватске странке права Анте Ђапић, који је навео -"Ово нисам годинама чуо! Браво заступниче", док је Дабро одговорио симболом муње.
Poslije "za dom spremni" i Ante Pavelić, "vođa svih Hrvata", našao se u pjesmi...#normalizacijafašizma— Emin Gradaščević (@GradascevicEmin) February 15, 2026
Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro, nekadašnji ministar poljoprivrede u vladi, te član parlamentarne većine, snimljen je kako pjeva stihove u kojima se Ante… pic.twitter.com/8CHqAHnj0z
Дабро је био министар пољопривреде од 17. маја 2024. до 18. јануара 2025. године, када је поднио оставку након што је у јавност доспио приватни видео-снимак на којем се види како током вожње аутомобилом пуца из пиштоља кроз прозор са сувозачевог мјеста.
Општинско државно тужилаштво у Осијеку терети га да је у периоду од 2020. до 2024. године омогућавао дјетету употребу пиштоља и аутоматске пушке, бацање експлозивне направе налик ручној бомби, као и растављање и чишћење оружја, чиме је, како се наводи, угрозио безбједност дјетета.
Сумњичи се и за неовлашћено држање аутоматске пушке војног поријекла из које је испалио више хитаца на пољопривредном земљишту, као и за посједовање илегалне експлозивне направе.
Саборски заступник и предсједник СДСС-а Милорад Пуповац коментарисао је снимак на којем Јосип Дабро пјева стихове у којима се Анту Павелића назива "вођом свих Хрвата".
"Ова пјесма, као и друге пјесме у којима се велича усташтво, представља величање зла и пријетњу не само мени, него Србима и припадницима других мањинских народа. Ово, као и друга слична пјевања, представља непријатељски чин према уставном поретку и самој Републици Хрватској", рекао је Пуповац за Дневник Нове ТВ.
Дабро је пјевао пјесму "Кад је Стјепан Радић умирао" о атентату на Стјепана Радића у београдској Народној скупштини 1928, при чему је убацио стихове: "У Мадриду гробница од злата, у њој лежи вођа свих Хрвата”, који се односе на усташког поглавника Анту Павелића који је покопан у Мадриду. Уз то је добацио и коментар "само за Милорада", вјеројатно алудирајући на Пуповца.
