Јосип Дабро запјевао усташке пјесме па поменуо Пуповца

Танјуг

15.02.2026

21:25

Јосип Дабро
Фото: Printscreen/X

Јосип Дабро, контроверзни хрватски политичар, посланик хрватског Сабора из редова десничарског Домовинског покрета и бивши министар пољопривреде у влади хрватског премијера Андреја Пленковића, снимљен је током викенда на манифестацији у мјесту Комлетинци како пјева стихове у којима се наводи да је поглавник квинлиншке и усташке Независне Државе Хрватске (НДХ) Анте Павелић "вођа свих Хрвата", пише хрватски Вечерњи лист.

"У Мадриду гробница од злата, у њој лежи вођа свих Хрвата", пјевао је саборски посланик Дабро стихове усташке пјесме, забиљежено је на видео-снимку објављеном на Фејсбуку, преноси Тан‌југ.

На снимку се види и чује како Дабро пјева песму "Кад је (оснивач Хрватске сељачке странке) Стјепан Радић умирао", да би потом додао "Убише нам Стјепана Радића, а ми њима Карађорђевића", а затим и стихове који се доводе у везу са усташким покретом.

"Само за Милорада"

У једном дијелу, директно у камеру, Дабро је рекао "само за Милорада", алудирајући да те стихове пјева предсједнику Самосталне демократске српске странке (СДСС) Милораду Пуповцу.

У коментарима испод објаве огласио се и бивши предсједник Хрватске странке права Анте Ђапић, који је навео -"Ово нисам годинама чуо! Браво заступниче", док је Дабро одговорио симболом муње.

Дабро је био министар пољопривреде од 17. маја 2024. до 18. јануара 2025. године, када је поднио оставку након што је у јавност доспио приватни видео-снимак на којем се види како током вожње аутомобилом пуца из пиштоља кроз прозор са сувозачевог мјеста.

Општинско државно тужилаштво у Осијеку терети га да је у периоду од 2020. до 2024. године омогућавао д‌јетету употребу пиштоља и аутоматске пушке, бацање експлозивне направе налик ручној бомби, као и растављање и чишћење оружја, чиме је, како се наводи, угрозио безбједност д‌јетета.

Поплаве у сјеверној Македонији

Регион

Поплаве Сјеверној Македонији, у току хитне интервенције

Сумњичи се и за неовлашћено држање аутоматске пушке војног поријекла из које је испалио више хитаца на пољопривредном земљишту, као и за посједовање илегалне експлозивне направе.

Огласио се Пуповац

Саборски заступник и предсједник СДСС-а Милорад Пуповац коментарисао је снимак на којем Јосип Дабро пјева стихове у којима се Анту Павелића назива "вођом свих Хрвата".

"Ова пјесма, као и друге пјесме у којима се велича усташтво, представља величање зла и пријетњу не само мени, него Србима и припадницима других мањинских народа. Ово, као и друга слична пјевања, представља непријатељски чин према уставном поретку и самој Републици Хрватској", рекао је Пуповац за Дневник Нове ТВ.

Дабро је пјевао пјесму "Кад је Стјепан Радић умирао" о атентату на Стјепана Радића у београдској Народној скупштини 1928, при чему је убацио стихове: "У Мадриду гробница од злата, у њој лежи вођа свих Хрвата”, који се односе на усташког поглавника Анту Павелића који је покопан у Мадриду. Уз то је добацио и коментар "само за Милорада", вјеројатно алудирајући на Пуповца.

Хрватска

