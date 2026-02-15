Logo
Large banner

Полиција пресрела свадбену колону, слиједе жестоке казне

Извор:

Јутарњи.хр

15.02.2026

16:10

Коментари:

0
Окићено ауто-свадба-машне
Фото: Pexels/HONG SON

Полиција је у суботу, 14. фебруара, у Загорју зауставила свадбену колону, а против учесника слиједе високе новчане казне.

Све је кренуло када су грађани Крапине окренули број 192 након што су вид‌јели како из возила свадбене колоне која пролази кроз центар града појединци пуцају из пиштоља, преноси Јутарњи.хр.

Није дуго требало да веселу поворку сустигне полиција те су уочили како из два возила четворица младића старих 20, 21, 23 и 25 година испаљују хице.

Пуцали кроз прозоре аутомобила

Они су имали у рукама, откривају даље из полиције, два плинска пиштоља из којих су кроз отворене прозоре аутомобила испаљивали хице.

"Плински пиштољи власништво су 25-годишње хрватске држављанке и 28-годишњег хрватског држављанина, које легално посједују", напомињу из полиције, још додајући да су током истраге закључили и да је почињено кривично д‌јело довођења у опасност живота и имовине.

Полиција Црна Гора

Регион

Пуцњава код зграде тужилаштва на Цетињу

Зато су 25-годишњака кривично пријавили јер је на Тргу Људевита Гаја у Крапини путничким возилом нагло повећавао брзину кретања, постижући притом горњу границу дозвољеног броја обртаја мотора.

Усљед тога дошло је до проклизавања погонских точкова те је таквим начином вожње изазвао опасност за 58-годишњег пјешака који је у том тренутку прелазио преко цесте.

Потврдама о привременом одузимању предмета и записницима један плински пиштољ одузет је од 20-годишњака, док су други плински пиштољ, као и путнички аутомобил, одузети од 25-годишњег хрватског држављанина - наводе даље из загорске полиције.

Пријаве против више особа

То није све. Одлучили су поднијети и одговарајуће оптужне приједлоге, па су тако младићи стари 20, 21 и 23 године пријављени за кршење члана 134. Закона о прекршајима против јавног реда и мира, док се 25-годишњак огријешио о члан 107. Закона о кривичном поступку.

"Због почињених прекршаја из члана 21. став 1. Закона о прекршајима против јавног реда и мира и прекршаја из члана 35. став 2. Закона о набавци и посједовању оружја грађана, односно нарушавања мира и безбједности грађана пуцањем и употребом оружја на јавном мјесту гд‌је се може угрозити безбједност грађана, 25-, 21-, 23- и 20-годишњи хрватски држављани биће, уз оптужни приједлог, данас, 15. фебруара 2026. године, доведени на суд, с предложеном новчаном казном од 3000 еура за сваког окривљеника. Због сумње да је 25-годишњак починио и кривично д‌јело довођења у опасност живота и имовине, истрага се спроводи. Такође се наставља криминалистичка истрага и због прекршајне одговорности 25-годишњакиње и 28-годишњака који су власници плинских пиштоља", истичу из ПУ крапинско-загорске с напоменом да полицајци из Преграде настоје ући у траг и осталим особама које су починиле кажњиве радње.

Подијели:

Тагови :

Свадба

Полиција

Казна

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пуцњава код зграде тужилаштва на Цетињу

Регион

Пуцњава код зграде тужилаштва на Цетињу

1 ч

0
Преварена на кућном прагу у Хрватској: Остала без више хиљада евра

Регион

Преварена на кућном прагу у Хрватској: Остала без више хиљада евра

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Покушао прегазити полицајца код Слатине, па побјегао

2 ч

0
Симбол подјела: Ватикан неће прогласити Степинца за свеца

Регион

Симбол подјела: Ватикан неће прогласити Степинца за свеца

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

13

Туга у свијету спорта: Преминуо Горан Сукно

17

12

Познато када се изриче пресуда Симбаду из БиХ - осумњиченом за тероризам

17

04

Срби у сузама и страху због отетих цркава и гробова предака

17

00

Снијег је пао на Сретење: Ево шта то значи

16

42

Двије године била заробљена: Свједочење жене која је преживјела Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner