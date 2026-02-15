Полиција пресрела свадбену колону, слиједе жестоке казне

Извор:
Јутарњи.хр
15.02.2026
16:10
Коментари:0
Полиција је у суботу, 14. фебруара, у Загорју зауставила свадбену колону, а против учесника слиједе високе новчане казне.
Све је кренуло када су грађани Крапине окренули број 192 након што су видјели како из возила свадбене колоне која пролази кроз центар града појединци пуцају из пиштоља, преноси Јутарњи.хр.
Није дуго требало да веселу поворку сустигне полиција те су уочили како из два возила четворица младића старих 20, 21, 23 и 25 година испаљују хице.
Они су имали у рукама, откривају даље из полиције, два плинска пиштоља из којих су кроз отворене прозоре аутомобила испаљивали хице.
"Плински пиштољи власништво су 25-годишње хрватске држављанке и 28-годишњег хрватског држављанина, које легално посједују", напомињу из полиције, још додајући да су током истраге закључили и да је почињено кривично дјело довођења у опасност живота и имовине.
Регион
Пуцњава код зграде тужилаштва на Цетињу
Зато су 25-годишњака кривично пријавили јер је на Тргу Људевита Гаја у Крапини путничким возилом нагло повећавао брзину кретања, постижући притом горњу границу дозвољеног броја обртаја мотора.
Усљед тога дошло је до проклизавања погонских точкова те је таквим начином вожње изазвао опасност за 58-годишњег пјешака који је у том тренутку прелазио преко цесте.
Потврдама о привременом одузимању предмета и записницима један плински пиштољ одузет је од 20-годишњака, док су други плински пиштољ, као и путнички аутомобил, одузети од 25-годишњег хрватског држављанина - наводе даље из загорске полиције.
То није све. Одлучили су поднијети и одговарајуће оптужне приједлоге, па су тако младићи стари 20, 21 и 23 године пријављени за кршење члана 134. Закона о прекршајима против јавног реда и мира, док се 25-годишњак огријешио о члан 107. Закона о кривичном поступку.
"Због почињених прекршаја из члана 21. став 1. Закона о прекршајима против јавног реда и мира и прекршаја из члана 35. став 2. Закона о набавци и посједовању оружја грађана, односно нарушавања мира и безбједности грађана пуцањем и употребом оружја на јавном мјесту гдје се може угрозити безбједност грађана, 25-, 21-, 23- и 20-годишњи хрватски држављани биће, уз оптужни приједлог, данас, 15. фебруара 2026. године, доведени на суд, с предложеном новчаном казном од 3000 еура за сваког окривљеника. Због сумње да је 25-годишњак починио и кривично дјело довођења у опасност живота и имовине, истрага се спроводи. Такође се наставља криминалистичка истрага и због прекршајне одговорности 25-годишњакиње и 28-годишњака који су власници плинских пиштоља", истичу из ПУ крапинско-загорске с напоменом да полицајци из Преграде настоје ући у траг и осталим особама које су починиле кажњиве радње.
Најновије
Најчитаније
17
13
17
12
17
04
17
00
16
42
Тренутно на програму