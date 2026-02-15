Logo
Покушао прегазити полицајца код Слатине, па побјегао

Дневник.хр

15.02.2026

14:36

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

У петак око 23:30, на путу између Сладојевца и Радосавца, дошло је до инцидента када су полицајци у склопу надзора промета покушали зауставити возача који је, умјесто да се заустави, намјерно ударио полицајца. Полицајац је успио избјећи ударац, а возач је наставио бјежати.

Током потјере, полицијски службеници су примјетили да су из возила избачени предмети, који су касније пронађени у каналу уз цесту. У три пакетића који су пронађени, откривена су наркотична средства: пет грама марихуане, 16 грама кокаина и један грам истог опојног средства.

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Кијев и даље блокира испоруке нафте Мађарској

Возач, 24-годишњи мушкарац, и његов 23-годишњи сувозач су након заустављања ухапшени. Возач је одбио тестирање на присуство наркотика, а обојици су узети узорци крви и урина ради даљих анализа. Након криминалистичког истраживања, 23-годишњи путник је пуштен на слободу, док је возач предан притвору и против њега је поднесена казнена пријава због присиле према службеној особи.

Против 24-годишњака ће бити поднесен и оптужни приједлог због прекршаја из Закона о сигурности промета на цестама, преноси Дневник.хр.

Хрватска

