Покушао прегазити полицајца код Слатине, па побјегао

Извор:
Дневник.хр
15.02.2026
14:36
Коментари:0
У петак око 23:30, на путу између Сладојевца и Радосавца, дошло је до инцидента када су полицајци у склопу надзора промета покушали зауставити возача који је, умјесто да се заустави, намјерно ударио полицајца. Полицајац је успио избјећи ударац, а возач је наставио бјежати.
Током потјере, полицијски службеници су примјетили да су из возила избачени предмети, који су касније пронађени у каналу уз цесту. У три пакетића који су пронађени, откривена су наркотична средства: пет грама марихуане, 16 грама кокаина и један грам истог опојног средства.
Свијет
Сијарто: Кијев и даље блокира испоруке нафте Мађарској
Возач, 24-годишњи мушкарац, и његов 23-годишњи сувозач су након заустављања ухапшени. Возач је одбио тестирање на присуство наркотика, а обојици су узети узорци крви и урина ради даљих анализа. Након криминалистичког истраживања, 23-годишњи путник је пуштен на слободу, док је возач предан притвору и против њега је поднесена казнена пријава због присиле према службеној особи.
Против 24-годишњака ће бити поднесен и оптужни приједлог због прекршаја из Закона о сигурности промета на цестама, преноси Дневник.хр.
Најновије
Најчитаније
17
13
17
12
17
04
17
00
16
42
Тренутно на програму