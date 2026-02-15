Многи пензионери ово плаћају иако је за њих бесплатно

Извор:
Од 1. фебруара ступило је на снагу повећање цијена допунског здравственог осигурања, што је многим осигураницима, посебно пензионерима, изазвало финансијске проблеме.
Поскупљење је покренуло низ питања о поступку, обавезама осигураника и расположивим опцијама, посебно за оне чије се допунско осигурање директно наплаћује из пензије.
Хрватски завод за здравствено осигурање одговара како пензионери могу остварити своје право на бесплатно допунско здравствено осигурање.
У складу са Законом о добровољном здравственом осигурању, средства за премију допунског здравственог осигурања обезбјеђују се у државном буџету за сљедећа осигурана лица:
Поред тога, бесплатно допунско здравствено осигурање доступно је осигураним лицима која дају дијелове људског тијела у сврху лијечења, осигураним лицима која су добровољни даваоци крви са више од 35 давања (мушкарци) или више од 25 давања (жене); осигураним лицима која су редовни ученици и студенти старији од 18 година, и осигураним лицима чији укупан приход у претходној календарској години, изражен по члану породице, не прелази 458,08 евра мјесечно, а за осигурана лица – самце, ако њихов цензус прихода у претходној календарској години не прелази 573,50 евра.
"Осигурана лица која су пензионери могу имати полису допунског здравственог осигурања код Хрватског завода за здравствено осигурање на терет државног буџета ако испуњавају било који од услова наведених у претходном одговору, стога то не значи да се право на полису ДЗО код Хрватског завода за здравствено осигурање на терет државног буџета аутоматски остварује када лице оде у пензију. Осигурана лица треба да се обрате Хрватском заводу за здравствено осигурање подношењем захтјева како би остварила право на исплату премије из државног буџета“, објашњавају из Хрватског завода за здравствено осигурање.
За осигурана лица за која Хрватски завод за здравствено осигурање има све потребне податке, као што су подаци о приходима на основу размјене података са Пореском управом, наведено право ће се утврдити по службеној дужности. Ако Хрватски завод за здравствено осигурање не може утврдити право по службеној дужности, или нема потребне податке, кажу из Хрватског завода за здравствено осигурање, осигурана лица која сматрају да би и даље могла да остваре право у складу са законским прописима, свој статус доказују потврдом надлежног органа.
"Хрватски завод за здравствено осигурање редовно сваке године 'ревидира' полисе на терет средстава државног буџета, које се, ако нема промјена у оствареним правима осигураника, аутоматски обнављају за сљедећи период осигурања, па у том случају осигураници не морају поново да подносе захтјев. У случају да осигураник више не остварује право или не испуњава услове за плаћање премије из државног буџета, Хрватски завод за здравствено осигурање шаље обавјештење на њихову кућну адресу“, објашњавају наши саговорници.
Ради заштите најрањивијих група осигураника, Закон о добровољном здравственом осигурању прописује да осигураници остварују право на плаћање премије допунског здравственог осигурања из средстава државног буџета на основу цензуса прихода на начин да се сваке године врши „индексација“, односно цензус прихода се повећава или прилагођава променама просечног индекса потрошачких цена и променама просјечне бруто плате, тако да ако се приход осигураника повећа током године, не губи право на „бесплатну“ полису.
„Након утврђивања цензуса прихода на основу „индексације“ спроведене на крају сваке године, Хрватски завод за здравствено осигурање о томе обавјештава осигурана лица путем саопштења за јавност и званичне веб странице. Тренутно 221.455 пензионера користи полису допунског здравственог осигурања коју финансира државни буџет“, закључио је Хрватски завод за здравствено осигурање, преноси Курир.
