Бивши украјински министар приведен на граници

Извор:
СРНА
15.02.2026
12:00
Бивши украјински министар енергетике Герман Галушченко, умијешан у случај корупције у енергетском сектору, приведен је при покушају преласка границе и избачен је из воза, пише лист "Украјинска правда" позивајући се на изворе.
Извор је навео да су граничари поступили по налогу Националног антикорупцијског бироа Украјине и Специјалног тужилаштва за борбу против корупције.
НАБУ је 10. новембра саопштио да спроводи велику специјалну операцију у енергетском сектору и објавио фотографије торби напуњених девизама, које су пронађене током операције.
Посланик Јарослав Железњак рекао је да је НАБУ извршио претресе у кући Галушченка, као и у државној агенцији за нуклеарну енергију "Енергоатом".
"Украјинска правда" тада је писала да је НАБУ претражио и резиденцију блиског сарадника предсједника Владимира Зеленског Тимура Миндича, који је већ побјегао из Украјине.
