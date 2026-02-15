Logo
Бивши украјински министар приведен на граници

Извор:

СРНА

15.02.2026

12:00

Фото: Printscreen/Youtube/EuropeanCourt

Бивши украјински министар енергетике Герман Галушченко, умијешан у случај корупције у енергетском сектору, приведен је при покушају преласка границе и избачен је из воза, пише лист "Украјинска правда" позивајући се на изворе.

Извор је навео да су граничари поступили по налогу Националног антикорупцијског бироа Украјине и Специјалног тужилаштва за борбу против корупције.

НАБУ је 10. новембра саопштио да спроводи велику специјалну операцију у енергетском сектору и објавио фотографије торби напуњених девизама, које су пронађене током операције.

Посланик Јарослав Железњак рекао је да је НАБУ извршио претресе у кући Галушченка, као и у државној агенцији за нуклеарну енергију "Енергоатом".

"Украјинска правда" тада је писала да је НАБУ претражио и резиденцију блиског сарадника предсједника Владимира Зеленског Тимура Миндича, који је већ побјегао из Украјине.

