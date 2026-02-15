Logo
Једанаест особа повријеђено у експлозији на карневалу

Агенције

15.02.2026

Једанаест особа повријеђено у експлозији на карневалу
Једанаест особа повријеђено је у суботу, од којих једна тешко, када је експлодирао ваздушни компресор топа за конфете током карневала у швајцарском месту Шабл у кантону Вале, пренијели су локални медији.

Тешко повријеђена особа је хеликоптером пребачена у болницу, саопштила је кантонална полиција.

Инцидент се догодио током карневалске параде, а истрага ће утврдити тачан узрок и све околности, саопштила је полиција.

Четири возила хитне помоћи, три хеликоптера и мобилна јединица интензивне неге интервенисали су на мјесту несреће.

Организатори карневала нису жељели да коментаришу инцидент.

У кантону Вале, мјесец и по дана након разорног пожара у Кран-Монтани, у којем је током новогодишње ноћи погинула 41 особа, општинске власти су пооштриле прописе како би осигурале да се стандарди противпожарне безбједности испуњавају у јавним објектима.

