Једанаест особа повријеђено у експлозији на карневалу

Једанаест особа повријеђено је у суботу, од којих једна тешко, када је експлодирао ваздушни компресор топа за конфете током карневала у швајцарском месту Шабл у кантону Вале, пренијели су локални медији.
Тешко повријеђена особа је хеликоптером пребачена у болницу, саопштила је кантонална полиција.
Инцидент се догодио током карневалске параде, а истрага ће утврдити тачан узрок и све околности, саопштила је полиција.
Четири возила хитне помоћи, три хеликоптера и мобилна јединица интензивне неге интервенисали су на мјесту несреће.
Организатори карневала нису жељели да коментаришу инцидент.
У кантону Вале, мјесец и по дана након разорног пожара у Кран-Монтани, у којем је током новогодишње ноћи погинула 41 особа, општинске власти су пооштриле прописе како би осигурале да се стандарди противпожарне безбједности испуњавају у јавним објектима.
