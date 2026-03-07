Приједор: Почела изградња парапетног зида за одбрану од поплава

Аутор:АТВ
Мјештани Тукова били су међу најпогођенијим током прошлогодишњих поплава, када су високи водостаји Сане изазвали велику материјалну штету.
Почетак радова на заштитном зиду за многе представља први конкретан сигнал да системска рјешења долазе.
„Зид јесте рјешење, уставио је он више пута ту воду, нема ту шта рећи, али по мом мишљењу као неки који живи ту и родио се и познајем ток Сане ја мислим да је највеће рјешење прокоп и продубљење Сане“, рекао је Аднан Сикирић.
„Колико је битна изградња парапетног зида? Како да не, то је спас како би се рекло. Доле има на Ушћу тај зид је направљен и људима је добро. Доле највише на Ушћу вода улазила али код њих сад је уредно све, сад би ваљало и овуда ми то и очекујемо одавно да се направи“, рекла је Нада Дукић.
У оквиру пројекта „Вода Српске“ вриједног 5,5 милиона марака у насељу Тукови у току је изградња парапетног зида који је наставак постојеће заштите од поплава. Поред овог пројекта, радови су обухватили проширење корита у Брезичанима, те изградњу парапетног зида у Гомјеници дугог два километра.
„Када говоримо о даљим корацима јесте изградња насипа земљаног у Рашковцу од километар који је пријеко потребан, јер све ово што радимо управо овдје тај могу слободно рећи налет воде који би задесио и Тукове и Гомјеницу биће усмјерен према граду односно према Рашковцу“, рекао је Слободан Јавор, градоначелник Приједора.
Вриједност овог пројекта износи 916 хиљада марака, а завршетак радова планиран је до краја јуна 2026 године.
Тек реализацијом свих планираних мјера становници Тукова биће у потпуности заштићени од поплава. Становницима који су и прошле године претрпјели велику материјалну штету остаје да очекују да ће планирани рокови бити испоштовани а започете мјере довести до потпуног рјешења.
