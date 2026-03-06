Теслићки ђаци прославили 170 година од рођења Николе Тесле

Аутор:АТВ
06.03.2026
19:38
У школском холу експерименти. Ђаци су приказали бежични пренос електричне енергије уз помоћ мање макете Теслиног трансформатора.
Фасцинирани су генијалношћу српског научника Николе Тесле који је рођен прије 170 година. Кажу, његови изуми промијенили су свијет.
"Никола Тесла је непоновљив човјек. Немогуће је досегнути његов ниво знања ни разумјети све изуме које је он направио. Али можемо се трудити да своје знање приближимо његовом", рекао је Огњен Алексић, ученик Средње школе „Никола Тесла“, Теслић.
А теслићки ђаци су на добром путу. Марљиви, вриједни, паметни. И као такви ову школу учинили су једном од најбољих техничких школа у Републици. Односно носе име Николе Тесле.
"Он има преко 300 изума својих. Неки од најважнијих су обртно магнетно поље, Теслина замојница, Теслин трансформатор. Он је оспособио да се Нијагарини водопади користе да се успостави електрична енергија", рекла је Магдалена Николић, ученик Средње школе „Никола Тесла“, Теслић.
"Мене фасцинира његов начин размишљања. Да кажем заблуда око бројева има доста и теорија завјера, то ће бити мој дио који причам. Мислим да је свима велики понос и дика што наша школа носи његово име", рекла је Миа Ђекановић, ученик Средње школе „Никола Тесла“, Теслић.
Поносни и у школи. Ђаци се веома заинтересовани за ову струку.
"Колеге млађе приправници Јован и Јована су са дјецом припремили живот и дјело Николе Тесле. Обрађени су његови експонати, његов живот и недовршени радови. Остаје млађим генерацијама да наставе", рекао је Бојан Радишковић, професор стручне групе предмета.
"Да покажемо данас да поред свих технологија дјеца су и даље заинтересована за знање и данас уче на разне начине, а не само креда свеска књига", рекла је Сузана Липовчић, директор Средње школе „Никола Тесла“, Теслић.
А ученици ове школе постижу врхунске резултате и као млади иноватори. Средња школа „Никола Тесла“ броји око 600 ђака. Највећа је средња школа на добојској регији и једна од најбољих техничких школа у Републици.
