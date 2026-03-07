Не престаје хајка на Србе од стране Тужилаштва и Суда БиХ

Аутор:АТВ
07.03.2026
19:41
Коментари:0
Покренули су се Тужилаштво и Суд БиХ, али само у случајевима против Срба. Овога пута дебљи крај је извукао начелник општине Власеница. Све због исказивања поштовања према Радовану Караџићу и Ратку Младићу.
Потврђена је оптужница због наводног изазивања националне, вјерске и расне мржње. Класична хајка на Србе, категоричан је Краљевић.
"Историја која показује да су све наше српске главе неподобне, вјероватно сам и ја у пакету, сада је можда неко сљедећи, имали смо процес предсједника Додика само зато што је био предсједник. Једноставно је прогон Срба на дјелу и то траје годинама, вијековима", рекао је Мирослав Краљевић, начелник општине Власеница.
Не смије се дозволити да само Срби буду на мети Тужилаштва БиХ које не реагује на ратне покличе Бошњака, јасан је премијер Републике Српске.
"Многи наши људи су у поступку дизања оптужнице због изазивања националне мржње или, док на другој страни имамо покличе који прате ратну историју, гдје су главе наше носали као лопте", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
У БиХ свако може да вријеђа, пријети и прође некажњено, баш као што су некажњени сви они који су чинили злочине над Србима.
"Сам Насер Орић је данас слободан човјек, што прије свега може да захвали оваквом суду и тужилаштву БиХ који свјесно одуговлачи процесе и свјесно чини све оно што је у њиховој моћи како би га заштитили", рекао је Бранимир Којић, предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице.
На 2700 година година пресуђени су Срби за ратне злочине, а са друге стране нису ни десети дио, поручују из Борачке организације Републике Српске. Сада су почели судити Србима и због дизања три прста.
„На крају ће нам почети судити и за то што смо живи, што смо Срби, што смо православци, доћи ћемо у позицију да нећемо знати смијемо ли проговорити, смијемо ли рећи како се зовемо, коју славу славимо, којом руком се крстимо“, рекао је Милован Гагић, предсједник Предсједништва БОРС-а.
Велики број предмета који се односе за злочине над Србима се одуговлаче и опструишу.
"Тако и процес Атифу Дудаковићу, траје преко 7 година, свједоци се мијењају, оптужени су чак болесни, налазе се разни начини да се све то суђење претвори у фарсу и да се опструише", рекао је Виктор Нуждић, в.д. директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и несталих лица.
Тужилаштво у БиХ је у функцији једног народа, порука је из Српске. Породице које чекају истину о злочинима над Србима не траже привилегије – траже исто оно што се гарантује свима, правду и једнак третман. Док једни одговарају за подигнута три прста, други још чекају да се отворе предмети о најтежим злочинима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
4 ч2
БиХ
6 ч0
БиХ
9 ч2
БиХ
10 ч2
Најновије
Најчитаније
20
15
20
10
19
59
19
54
19
53
Тренутно на програму