Калас: Нема датума за пријем Украјине у Европску унију

Извор:
СРНА
15.02.2026
10:48
Чланице ЕУ нису спремне да одреде конкретан датум за пријем Украјине у блок, изјавила је високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас.
- Моје мишљење је да чланице нису спремне да дају конкретан датум - рекла је Каласова на панелу Минхенске безбједносне конференције.
Она је додала да "има много посла који треба да се обави" и да је "приоритет да се покаже да је Украјина дио Европе".
Мађарска се изричито противи учлањењу Украјине у ЕУ и спремна је да уложи вето на ту иницијативу.
