Калас: Нема датума за пријем Украјине у Европску унију

Извор:

СРНА

15.02.2026

10:48

Коментари:

0
Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас
Фото: Танјуг/АП

Чланице ЕУ нису спремне да одреде конкретан датум за пријем Украјине у блок, изјавила је високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас.

- Моје мишљење је да чланице нису спремне да дају конкретан датум - рекла је Каласова на панелу Минхенске безбједносне конференције.

Она је додала да "има много посла који треба да се обави" и да је "приоритет да се покаже да је Украјина дио Европе".

Мађарска се изричито противи учлањењу Украјине у ЕУ и спремна је да уложи вето на ту иницијативу.

Каја Калас

Evropska unija

Украјина

12

17

Многи пензионери ово плаћају иако је за њих бесплатно

12

17

Огласио се отац младића који је страдао у Сарајеву: ''Туга до неба''

12

11

Виц дана: Ескими у пустињи

12

00

Бивши украјински министар приведен на граници

11

57

Срећко умјесто на ражњу, завршио као љубимац: Невјероватна судбина најстаријег вепра

