Тинејџер без дозволе изазвао судар, погинуо мотоциклиста

Извор:
Телеграф
15.02.2026
10:22
Коментари:0
Више јавно тужилаштво у Панчеву поднијело је судији за малољетнике Вишег суда у Панчеву захтјев за покретање припремног поступка према малољетнику (16) из Алибунара, због сумње да је извршио кривично дјело тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја, а које је довело до саобраћајне несреће у којој је једна особа настрадала.
Према саопштењу из тужилаштва, сумња се да се малољетник, 14. фебруара око 14.50 часова у Банатском Новом Селу, као учесник у саобраћају, није придржавао прописа и угрозио јавни саобраћај, што је довело до смрти возача мотоцикла Г. К. (32) из Уљме.
Култура
Приказани филмови "Ветерани Кошара" и "Синови Српске"
- Сумња се да је малољетник управљао трактором без возачке дозволе, са прикључним возилом којем је истекла регистрација, и да приликом скретања улево из ул. Маршала Тита у ул. Змај Јовина није уступио првенство пролаза возачу мотоцикла који се кретао ул. Маршала Тита из супротног смјера, усљед чега је дошло до судара возила, а возач мотоцикла је задобио повреде од којих је преминуо - наводи се у саопштењу Вишег јавног тужилаштва у Панчеву.
Виши суд у Панчеву је, након саслушања и по приједлогу тужилаштва, одредио малољетнику притвор до 30 дана, због постојања околности које указују да би могао ометати поступак утицајем на свједока.
Сцена
Карлеуша жестоко одбрусила Десингерици: Нисам овца
Тужилаштво је предложило и да суд у току припремног поступка испита свједоке и одреди неопходна вјештачења.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму