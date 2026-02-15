Logo
Large banner

Тинејџер без дозволе изазвао судар, погинуо мотоциклиста

Извор:

Телеграф

15.02.2026

10:22

Коментари:

0
Тинејџер без дозволе изазвао судар, погинуо мотоциклиста
Фото: Танјуг

Више јавно тужилаштво у Панчеву поднијело је судији за малољетнике Вишег суда у Панчеву захтјев за покретање припремног поступка према малољетнику (16) из Алибунара, због сумње да је извршио кривично дјело тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја, а које је довело до саобраћајне несреће у којој је једна особа настрадала.

Према саопштењу из тужилаштва, сумња се да се малољетник, 14. фебруара око 14.50 часова у Банатском Новом Селу, као учесник у саобраћају, није придржавао прописа и угрозио јавни саобраћај, што је довело до смрти возача мотоцикла Г. К. (32) из Уљме.

Манифестација "Хероји причају"

Култура

Приказани филмови "Ветерани Кошара" и "Синови Српске"

- Сумња се да је малољетник управљао трактором без возачке дозволе, са прикључним возилом којем је истекла регистрација, и да приликом скретања улево из ул. Маршала Тита у ул. Змај Јовина није уступио првенство пролаза возачу мотоцикла који се кретао ул. Маршала Тита из супротног смјера, усљед чега је дошло до судара возила, а возач мотоцикла је задобио повреде од којих је преминуо - наводи се у саопштењу Вишег јавног тужилаштва у Панчеву.

Виши суд у Панчеву је, након саслушања и по приједлогу тужилаштва, одредио малољетнику притвор до 30 дана, због постојања околности које указују да би могао ометати поступак утицајем на свједока.

Јелена Карлеуша-22012026

Сцена

Карлеуша жестоко одбрусила Десингерици: Нисам овца

Тужилаштво је предложило и да суд у току припремног поступка испита свједоке и одреди неопходна вјештачења.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

погинуо мотоциклиста

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Снијег

Друштво

Снијег забијелио БиХ, саобраћај отежан

2 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Москва потврдила: Ако Кијев коначно одржи изборе, неће бити напада

2 ч

0
У Орашцу почело обиљежавање Сретења

Србија

У Орашцу почело обиљежавање Сретења

2 ч

0
На којој температури бојлер троши најмање струје?

Савјети

На којој температури бојлер троши најмање струје?

2 ч

0

Више из рубрике

Дјевојчица (13) тешко повријеђена: Аутомобил је ''покосио'' док је прелазила улицу

Хроника

Дјевојчица (13) тешко повријеђена: Аутомобил је ''покосио'' док је прелазила улицу

3 ч

0
tramvaj iskočio iz šina

Хроника

Возач трамваја смрти: Нисам крив, жао ми је те омладине

14 ч

0
полиција

Хроника

Трагедија у Котор Вароши: Полицајац починио самоубиство

15 ч

0
Mуж Tатјане Jечменице прикључен на апарате

Хроника

Mуж Tатјане Jечменице прикључен на апарате

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Виц дана: Ескими у пустињи

12

00

Бивши украјински министар приведен на граници

11

57

Срећко умјесто на ражњу, завршио као љубимац: Невјероватна судбина најстаријег вепра

11

54

Линдзи Вон напустила болницу

11

40

Минић: Требамо се сјетити духа српског ратника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner