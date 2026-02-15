На којој температури бојлер троши најмање струје?

Подешавање термостата на бојлеру директно утиче на ваш рачун за струју, али и на брзину којом ће каменац уништити гријач. Већина домаћинстава грије воду на максималну температуру, што је најскупљи и најштетнији начин коришћења овог уређаја.

Идеална температура за уштеду и дуговјечност

Стручњаци су сагласни да је оптимална температура за бојлер између 55 и 60 степени Целзијуса. Ово је такозвана "економска тачка" на којој се постиже савршен баланс између удобности и штедње.

Када бојлер држите на овој температури, спречавате два велика проблема. Први је прекомјерна потрошња енергије за догријавање воде, а други је убрзано таложење каменца које се драстично повећава чим вода пређе 65 степени.

Зашто је каменац тихи убица вашег новчаника?

Каменац је природни изолатор. Када се наслаге ухвате око гријача, струја прво мора да загрије слој каменца па тек онда воду. То значи да бојлер ради много дуже да би постигао исту топлоту.

Да ли бојлер треба гасити или не?

Ово је вјечита дилема, али правило је заправо једноставно. Ако живите сами или вас двоје, исплативије је палити бојлер само по потреби, идеално током јефтине тарифе струје.

Међутим, за вишечлане породице гдје се топла вода стално троши, паметније је држати бојлер стално укључен на поменутих 55 до 60 степени. Стално загријавање потпуно хладне воде од 80 литара троши више енергије него повремено одржавање топлоте током дана.