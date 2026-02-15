Logo
Један зачин на прозору привлачи богатство: Паре ће се испунити ваш дом

Један зачин на прозору привлачи богатство: Паре ће се испунити ваш дом
Фото: Unsplash

Ставите мало соли на прозорске даске, а фанг шуи стручњаци кажу да ово спрјечава биједу и привлачи благостање у кућу.

Једно о вјеровања за привлачење новца и среће је и ово које подразумијева да ставите овај зачин на прозорске даске. Људи који га примењују, тврде да дјелује.

Како привући новац?

Ако вам ништа не иде од руке и чини вам се да вас је потјерао малер, па сте остали без пара, сипајте мало соли испод сваког прозора у кући, односно на прозорске даске. Нека стоји ту док не примјетите да се ситуација у вашем животу побољшала.

Тада со треба да склоните, али је не дирајте рукама, већ метлом или крпом очистите и баците у кесу. Однесите далеко од куће и закопајте.

Вјеровање које спрјечава сиромаштво

Још једно вјеровање за привлачење новца јесте да не треба давати сиромашнима новац који сте добили као кусур при куповини соли или хљеба, иначе се и сами можете наћ́и у сиромаштву.

Такође, немојте давати посљедњу новчаницу која вам је остала у новчанику. Када купите нови новчаник, ставите у њега златни накит да тамо кратко стоји. Вјерује са да ће то привући велики новац, преноси Информер.

