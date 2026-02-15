Један зачин на прозору привлачи богатство: Паре ће се испунити ваш дом

Извор:
Информер
15.02.2026
08:18
Коментари:0
Ставите мало соли на прозорске даске, а фанг шуи стручњаци кажу да ово спрјечава биједу и привлачи благостање у кућу.
Једно о вјеровања за привлачење новца и среће је и ово које подразумијева да ставите овај зачин на прозорске даске. Људи који га примењују, тврде да дјелује.
Како привући новац?
Ако вам ништа не иде од руке и чини вам се да вас је потјерао малер, па сте остали без пара, сипајте мало соли испод сваког прозора у кући, односно на прозорске даске. Нека стоји ту док не примјетите да се ситуација у вашем животу побољшала.
Тада со треба да склоните, али је не дирајте рукама, већ метлом или крпом очистите и баците у кесу. Однесите далеко од куће и закопајте.
Још једно вјеровање за привлачење новца јесте да не треба давати сиромашнима новац који сте добили као кусур при куповини соли или хљеба, иначе се и сами можете наћ́и у сиромаштву.
Такође, немојте давати посљедњу новчаницу која вам је остала у новчанику. Када купите нови новчаник, ставите у њега златни накит да тамо кратко стоји. Вјерује са да ће то привући велики новац, преноси Информер.
Република Српска
3 ч12
Друштво
4 ч0
Свијет
4 ч0
Друштво
4 ч0
Савјети
16 ч0
Савјети
18 ч0
Савјети
19 ч0
Савјети
22 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму