Додик: Српска се брани радом, одговорношћу и поштовањем свог народа

Извор:

АТВ

15.02.2026

08:15

Коментари:

13
Милорад Додик на Свечаној академији
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Република Српска се брани радом, одговорношћу и поштовањем свог народа, а не увредама на његов рачун, рекао је Милорад Додик предсједник СНСД-а.

- Побједом Синише Карана народ у Српској је још једном јасно показао да вјерује у политику коју води СНСД. Током седмице присуствовао сам отварању новог објекта онкологије и хематологије са палијативном његом на УКЦ у Бањалуци, што представља још једну побједу Републике Српске - написао је Додик на Инстаграму.

Милорад Додик

Коментари (13)
