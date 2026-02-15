Додик: Српска се брани радом, одговорношћу и поштовањем свог народа

Извор:
Република Српска се брани радом, одговорношћу и поштовањем свог народа, а не увредама на његов рачун, рекао је Милорад Додик предсједник СНСД-а.
- Побједом Синише Карана народ у Српској је још једном јасно показао да вјерује у политику коју води СНСД. Током седмице присуствовао сам отварању новог објекта онкологије и хематологије са палијативном његом на УКЦ у Бањалуци, што представља још једну побједу Републике Српске - написао је Додик на Инстаграму.
