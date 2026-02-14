Широм Српске обиљежен Дан бораца

Извор:
АТВ
14.02.2026
19:14
Коментари:0
Српском народу је обавеза да му завјет буде јака и стабилна Српска. Ми смо народ који се кроз читаву своју историју борио за своју слободу, а борци су ти који су се изборили да српски народ остане на својим вјековним огњиштима. Наша је обавеза да се сјећамо слободарских идеја и његујемо културу сјећања, једна је од порука с обиљежавања дана бораца
"Наши борци не могу живјети од академија и полагања вијенаца, него од јаке Републике Српске, економски морају имати своја права. Ми ћемо већ кроз мјесец дана ићи са законом који ће системски ријешити питање бораца. Нашим борцима који су стварали тај дух слободарски да можемо овако лијепо да живимо", рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Дан бораца симбол је почетка буне српског народа против вјековног ропства и дан непоколебљиве борбе за слободу која траје до данас, порука је ресорног министра.
"Слобода јесте вриједност која је у епицентру ових свих дешавања. јер слободе никад није било без државе а слободе и државе не би било без српских бораца који су се борили за слободу и државу", казао је министар рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић.
Важно је на данашњи дан присјетити се оних који су дали своје животе за слободу Српске.
"Она порука који ми требамо послати је да ми Срби борци требамо сви бити као Карађорђе да је вријеме да схватимо ако немамо чврст карактер ако немамо образ и морал да ћемо тешко опстати и остати на овим просторима", изјавио је предсједник БОРС-а Милован Глигић.
Република Српска и Србија сједињују се на велики празник Сретење и будућим генерацијама остављају завјет да заувијек чувају сјећање на страдале за слободу српског народа.
"Тиме од заборава чувамо сећање на све оне који су се вековима борили за слободу српског народа и са ове и са оне стране Дрине, "Само сједињени, снажни, одговорни, поштујући пале борце за слободу нашег народа и у Србији и у Српској ценимо ту реч на први начин", истакао је Државни секретар у Министарству за рад, запошљавање и борачка и социјална питања Србије Зоран Антић.
Сретење је симбол заједништва српског народа у Српској и Србији који има заједничку славну историју, а имаће и заједничку будућност, заједничка је порука.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
20
53
20
44
20
40
20
28
20
23
Тренутно на програму