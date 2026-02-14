Цвијановић: Састанак са Шекеринском манифестовао неразумијевање у БиХ

Извор:
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да је и на данашњем састанку у Минхену чланова Предсједништва БиХ са замјеником генералног секретара НАТО-а Радмилом Шекеринском манифестовано дубоко политичко неразумијевање у оквиру БиХ.
"Састанак са замјеницом генералног секретара НАТО-а Радмилом Шекеринском кренуо је добро, а завршио онако како то завршавају састанци када имамо учеснике из БиХ. Ни најмање због тога што је нешто било погрешно са стране замјенице генералног секретара. Ми имамо добру сарадњу", рекла је Цвијановићева.
Она је напоменула да је Република Српска прије двије-три године направила контакт са људима из НАТО-а како би разумјели да је долазило до злоупотреба и манипулација када је у питању слање одређених докумената, заобилажење ставова српских представника и ту су ствари исправљене.
"Они инсистирају да ствари буду процедурално у реду, а то је да све пролази кроз комисију, а не кроз једну страну, као што је то до сада био случај", рекла је Цвијановићева.
Она је истакла да су друга два члана Предсједништва БиХ Жељко Комшић и Денис Бећировић на састанку били поприлично експлозивни.
"Упали су у ватру са причом ако буде рата. Јасно сам рекла да нема рата, осим ако не дођу са стране неки џихадисти или са стране из неког другог војног савеза", рекла је Цвијановићева и додала да се дубоко неразумијевање у оквиру БиХ манифестује на сваки могући начин.
Она је истакла да је то било веома некоректно, али да и то показује каква су размишљања колега који долазе из другог народа.
То је, каже, подстакло да реагује на прилично буран начин, с обзиром да су се Бећировић и Комшић наметали да објасне шта је добро за Републику Српску, а нити су изабрани у Српској, нити су позвани да говоре у име Срба, нити иједне општине у Српској или неке институције.
"Рекла сам да немају никаквог права да причају о томе. О томе само ја могу да причам на овом састанку. Управо та узурпација институција, а сада и мишљења, ствар је која чини немогућу сарадњу у БиХ. Што прије престану да се понашају тако прије ће се и ствари моћи поправити", рекла је Цвијановићева за РТРС.
Састанак са Шекеринском одржан је на маргинама Минхенске безбједносне конференције
