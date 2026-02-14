Logo
Тришић Бабић: Рубио пружио руку сувереним нацијама, ми смо ту руку прихватили

Извор:

АТВ

14.02.2026

19:21

Тришић Бабић: Рубио пружио руку сувереним нацијама, ми смо ту руку прихватили
Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић истакла је да је трезвени говор америчког државног секретара Марка Рубија на Минхенској безбједносној конференцији био позив на буђење и пружена рука Европи и њеним сувереним нацијама.

"Ми у Републици Српској смо прихватили ту руку и сада градимо све ближе односе са нашим америчким пријатељима на основу узајамног интереса и разумијевања", навела је Тришић Бабић.

Она је истакла да се нада да ће широм Европе и друге суверене нације чути његов позив и кренути истим путем.

"Како је секретар Рубио навео: `Ове грешке смо направили заједно и сада заједно дугујемо нашим народима да се суочимо с тим чињеницама и кренемо напријед ка обнови`", навела је Тришић Бабић на "Иксу".

Ana Trišić Babić

Марко Рубио

