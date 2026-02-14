Тришић Бабић: Рубио пружио руку сувереним нацијама, ми смо ту руку прихватили

Извор:
Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић истакла је да је трезвени говор америчког државног секретара Марка Рубија на Минхенској безбједносној конференцији био позив на буђење и пружена рука Европи и њеним сувереним нацијама.
"Ми у Републици Српској смо прихватили ту руку и сада градимо све ближе односе са нашим америчким пријатељима на основу узајамног интереса и разумијевања", навела је Тришић Бабић.
Она је истакла да се нада да ће широм Европе и друге суверене нације чути његов позив и кренути истим путем.
"Како је секретар Рубио навео: `Ове грешке смо направили заједно и сада заједно дугујемо нашим народима да се суочимо с тим чињеницама и кренемо напријед ка обнови`", навела је Тришић Бабић на "Иксу".
Secretary Rubio’s @SecRubio sobering speech at the Munich Security Conference was both a wake-up call and an extended hand to Europe and its sovereign nations.— Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) February 14, 2026
