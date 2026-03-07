Пукла "петарда" у Бањалуци: Борац демолирао Широки Бријег

Аутор:АТВ
Фудбалери Борца декласирали су у Бањалуци Широки Бријег резултатом 5:1 у 24. колу Wwин лиге БиХ.
Повео је Широки на самом старту меча, али су црвено-плави окренули до полувремена. Почетком другог дијела Борац долази до два гола предности, а ни црвени картон Саничанина није пореметио Бањалучане. До краја меча су постигли још два гола и дошли до 13 узастопне побједе на екипом Широког Бријега.
На порталу АТВ-а сте могли уживо да пратите ток меча.
90+1 5:1 Декет опет погађа.
77' Матеј Декет погађа за 4:1. Сјевнула је контра Борца, Савић је прошао по лијевој страни и упослио Декета за нови погодак Борца.
64' Синиша Саничанин је добио црвени картон након неопрезног старта на средини терена.
54' Опет Лука Јуричић. Борац је повео са 3:1.
45' Након првог дијела игре црвено-плави воде са 2:1.
39' Преокрет црвено-плавих. Стефан Савић је довео Борац у предност.
28' Борац је изједначио. Након корнера, Јуричић је добро реаговао у петерцу и поравнао на 1:1.
21' Јојић шутира са 20 метара, лопта иде мало поред гола Широког Бријега.
6' Широки Бријег долази у предност након спектакуларног гола Мате Станића. Он је шутирао са неких 20 метара и савладао Јуркаса.
1' Почео је меч у Бањалуци.
Борац има 12 узастопних побједа против Широког Бријега.
Познати су и састави тимова за овај меч.
БОРАЦ: Јуркас, Јакшић, Пасквал, Саничанин, Ерера, Јојић, Граховац, Савић, Хреља, Хирош, Јуричић.
ШИРОКИ БРИЈЕГ: Јосиповић, Сенић, Зломислић, Ф. Матић, Багарић, М. Станић, Гагула, Марсињо, Собол, Стјепановић, Клепач.
