Пукла "петарда" у Бањалуци: Борац демолирао Широки Бријег

АТВ

07.03.2026

18:10

Пукла "петарда" у Бањалуци: Борац демолирао Широки Бријег
Фото: Уступљена фотографија

Фудбалери Борца декласирали су у Бањалуци Широки Бријег резултатом 5:1 у 24. колу Wwин лиге БиХ.

Повео је Широки на самом старту меча, али су црвено-плави окренули до полувремена. Почетком другог дијела Борац долази до два гола предности, а ни црвени картон Саничанина није пореметио Бањалучане. До краја меча су постигли још два гола и дошли до 13 узастопне побједе на екипом Широког Бријега.

На порталу АТВ-а сте могли уживо да пратите ток меча.

КРАЈ: Борац-Широки Бријег 5:1

90+1 5:1 Декет опет погађа.

77' Матеј Декет погађа за 4:1. Сјевнула је контра Борца, Савић је прошао по лијевој страни и упослио Декета за нови погодак Борца.

64' Синиша Саничанин је добио црвени картон након неопрезног старта на средини терена.

54' Опет Лука Јуричић. Борац је повео са 3:1.

45' Након првог дијела игре црвено-плави воде са 2:1.

39' Преокрет црвено-плавих. Стефан Савић је довео Борац у предност.

28' Борац је изједначио. Након корнера, Јуричић је добро реаговао у петерцу и поравнао на 1:1.

21' Јојић шутира са 20 метара, лопта иде мало поред гола Широког Бријега.

6' Широки Бријег долази у предност након спектакуларног гола Мате Станића. Он је шутирао са неких 20 метара и савладао Јуркаса.

1' Почео је меч у Бањалуци.

Борац има 12 узастопних побједа против Широког Бријега.

Познати су и састави тимова за овај меч.

БОРАЦ: Јуркас, Јакшић, Пасквал, Саничанин, Ерера, Јојић, Граховац, Савић, Хреља, Хирош, Јуричић.

ШИРОКИ БРИЈЕГ: Јосиповић, Сенић, Зломислић, Ф. Матић, Багарић, М. Станић, Гагула, Марсињо, Собол, Стјепановић, Клепач.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Борац - Широки Бријег

ФК Борац

FK Široki Brijeg

Коментари (0)
