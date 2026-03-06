Испливао нови снимак хаоса на утакмици Новог Пазара и Звезде

Аутор:АТВ
На друштвеним мрежама освануо је нови снимак која приказује језиве сцене навијачких сукоба у Новом Пазару током послије четвртфиналног дуела Новог Пазара и Црвене звезде у Купу Србије.
Меч је прошао у сјенци великог броја инцидената како на самом стадиону, тако и послије утакмице.
Невјероватно је колико бакљи су имали код себе навијачи, па су тако летјеле на све стране. У питању је више стотина бакљи које су се "нашле" јуче у Пазару?!
По завршетку утакмице, коју је Црвена звезда добила резултатом 2:0, гостујући навијачи су у колони аутобуса и уз пратњу полиције, кренули ка излазу из Новог Пазара.
Међутим, припадници новопазарске "Торциде" су каменовали аутобусе и поломили стакла на њима.
