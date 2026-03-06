Logo
Једна црква, власника два: Апсурдан упис имовине СЦП

Весна Азић

06.03.2026

19:24

Једна црква, власника два: Апсурдан упис имовине СЦП
Фото: АТВ

Једна црква, власника два. У електронском систему земљишних књига „Ларис" на парцелама означеним као „Црквиште" уписана су два носиоца права. Општина Олово и Српска православна црквена општина. И то оба са пуним обимом права 1/1.

,,Заиста се нисам сусрео да једна некретнина буде уписана на два различита лица као њихово власништво. Тако да могу рећи да је ово нечувено", рекао је Арсеније Балтић, адвокат.

Подигнута и освештана 1939. године. Преживјела ратове, промјене држава и границе. Сада, чини се, запела у земљишним књигама.

,,Ево чега су се они специфично досјетили. Да код типа својина ставе типс својине непознато. Јер је то једини начин да упишу 1/1 СПЦ И Општину Олово. И он што ја свакако очекујем да ће се десити да ће они увидјети грешку и гле чуда избрисаће СПЦ, а остаће Општина Олово", рекао је Драган Јошић, предсједник Удружења грађана ,,ДОМ” Велико Блашко.

Џамија удаљена свега тристотињак метара, а као власник уредно уписана Исламска заједница у БиХ. Такође један кроз један.

Да читава ствар није правно ваљана слажу се и из Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове. Није дозвољено мијењати власника непокретности без ваљаног правног основа и без учешћа заинтересованих страна.

,,Упис државе као власника у поступку хармонизације, без сагласности или без претходно спроведеног парничног поступка у којем би се утврдило право својине, није у складу са прописима Федерације БиХ и такав упис је могуће правно оспоравати’’, поручују из Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове

Вјерске заједнице, као и физичка мају право на посједовање и слободно располагање својом имовином. Једина заштита имовине СПЦ у овом случају било би покретање парничног поступка, став је струке.

"Правно средство у тим ситуацијама јесте парница. Онај ко је оштећен у таквим уписима морао би да покрене парницу код надлежног суда да се његово право утврди и чисто упише у земљишној књизи'', каже Арсеније Балтић, адвокат.

Није ово изолован случај. Али, јесте први са два титулара. И то са једнаким удјелом права. Онај ко управља системом електронских земљишних књига, кажу из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ, морао је дати посебно одобрење да се изврши такав упис.

