Дејан Станковић се окренуо ка Делијама послије побједе па поручио: "300 Спартанаца..."

Аутор:АТВ
05.03.2026
17:16
Коментари:0
Фудбалери Црвене звезде пласирали су се у полуфинале Купа Србије, пошто су на ватреном гостовању славили против Новог Пазара са 2:0 головима Наира Тикнизјана и Тимија Макс Елшника.
Било је ово бурно поподне у Новом Пазару и прави велики дерби пред крцатим стадионом, уз тензију и на трибинама и на теренима, али је свакако нешто што доприноси занимљивости српског фудбала.
Фудбал
Прекид и повреде, па славље Звезде против Новог Пазара
Послије меча, тренер Црвене звезде, Дејан Станковић изнио је утиске за телевизију Арена Спорт.
Фудбал
Ужас! Матеус завршио у болници у Новом Пазару, Вук Драшкић на голу
- Примарни циљ је био да дођемо и да побиједимо, да прођемо даље, био је тежак циклус иза нас, много потрошње, и физичке и менталне, али ми смо Звезда и нема кукања. Честитке играчима од свег срца, било је ту повреда, да ли ће моћи, неће моћи, на крају нико није одустао, сви су играли. Хвала нашим навијачима, 300 Спартанаца који су дошли овамо. Захваљујем им се. Јак амбијент, тврда утакмица, решена у нашу корист, још једна препрека прескочена ка нашим циљевима - рекао је Дејан Станковић, а преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
3 ч1
Фудбал
6 д0
Фудбал
6 д1
Фудбал
6 д0
Фудбал
2 ч0
Фудбал
3 ч0
Фудбал
3 ч1
Фудбал
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму