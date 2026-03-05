Дејан Станковић се окренуо ка Делијама послије побједе па поручио: "300 Спартанаца..."

Било је ово бурно поподне у Новом Пазару и прави велики дерби пред крцатим стадионом, уз тензију и на трибинама и на теренима, али је свакако нешто што доприноси занимљивости српског фудбала.

Послије меча, тренер Црвене звезде, Дејан Станковић изнио је утиске за телевизију Арена Спорт.

- Примарни циљ је био да дођемо и да побиједимо, да прођемо даље, био је тежак циклус иза нас, много потрошње, и физичке и менталне, али ми смо Звезда и нема кукања. Честитке играчима од свег срца, било је ту повреда, да ли ће моћи, неће моћи, на крају нико није одустао, сви су играли. Хвала нашим навијачима, 300 Спартанаца који су дошли овамо. Захваљујем им се. Јак амбијент, тврда утакмица, решена у нашу корист, још једна препрека прескочена ка нашим циљевима - рекао је Дејан Станковић, а преноси Телеграф.