Сјајне вијести за Звезду након инцидента на утакмици

06.03.2026
10:27
Матеус Магаљаеш, голман Црвене звезде доживио је тежак инцидент у утакмици Купа Србије против Новог Пазар и хитно је пребачен у болницу јер је имао потрес мозга.
Ипак, само дан касније стижу дивне вијести, а огласио се и Бразилац.
Матеус је морао да напусти терен у првом полувремену послије страшног судара са играчем противничке екипе.
У болници су му констатовали потрес мозга, али Бразилац ведрог духа и врхунских голманских способности јавио се послије инцидента и обрадовао навијаче Црвене звезде.
Матеус је подијелио објаву кошаркашког клуба Црвене звезде и обрадовао све.
"Хвала, фамилијо! Сутра ћу бити на клупи да вас подржим", написао је.
Матеус је редован на утакмицама Црвене звезде у Евролиги, тако ће бити и у врло важном дуелу који клуб са Малог Калемегдана игра са Бајерном у 30. колу. Звезда се тренутно бори за мјесто у плеј-офу и има добре шансе да оствари зацртани циљ.
