Сјајне вијести за Звезду након инцидента на утакмици

Аутор:

АТВ

06.03.2026

10:27

Коментари:

0
Фото: screenshot

Матеус Магаљаеш, голман Црвене звезде доживио је тежак инцидент у утакмици Купа Србије против Новог Пазар и хитно је пребачен у болницу јер је имао потрес мозга.

Ипак, само дан касније стижу дивне вијести, а огласио се и Бразилац.

Матеус је морао да напусти терен у првом полувремену послије страшног судара са играчем противничке екипе.

У болници су му констатовали потрес мозга, али Бразилац ведрог духа и врхунских голманских способности јавио се послије инцидента и обрадовао навијаче Црвене звезде.

Матеус је подијелио објаву кошаркашког клуба Црвене звезде и обрадовао све.

"Хвала, фамилијо! Сутра ћу бити на клупи да вас подржим", написао је.

Матеус је редован на утакмицама Црвене звезде у Евролиги, тако ће бити и у врло важном дуелу који клуб са Малог Калемегдана игра са Бајерном у 30. колу. Звезда се тренутно бори за мјесто у плеј-офу и има добре шансе да оствари зацртани циљ.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

