У Паризу представљена колекција Марине Радетић Лове Марин

Аутор:АТВ
06.03.2026
16:39
Коментари:0
У срцу свјетске модне престонице , Парис, своју колекцију представила је модна дизајнерка Марина Радетић, која ствара под брендом Лове Марин.
Посебну пажњу изазвало је то што су креације на писти носили и модели из Републике Српске, чиме је домаћа мода добила прилику да заблиста на једној од најпрестижнијих свјетских модних сцена
Ревија је била спој елеганције и савременог дизајна, са нагласком на женствене кројеве, луксузне материјале и упечатљиве детаље. Доминирали су софистицирани тонови, док су силуете истицале елеганцију и самоувјереност модерне жене.
Публика је с великим интересовањем пратила излазак модела, а колекција је награђена снажним аплаузом, потврђујући да креативност са наших простора може равноправно стати уз свјетске модне трендове.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
