Logo
Large banner

У Паризу представљена колекција Марине Радетић Лове Марин

Аутор:

АТВ

06.03.2026

16:39

Коментари:

0
Недјеља моде у Паризу
Фото: АТВ

У срцу свјетске модне престонице , Парис, своју колекцију представила је модна дизајнерка Марина Радетић, која ствара под брендом Лове Марин.

Посебну пажњу изазвало је то што су креације на писти носили и модели из Републике Српске, чиме је домаћа мода добила прилику да заблиста на једној од најпрестижнијих свјетских модних сцена

Ревија је била спој елеганције и савременог дизајна, са нагласком на женствене кројеве, луксузне материјале и упечатљиве детаље. Доминирали су софистицирани тонови, док су силуете истицале елеганцију и самоувјереност модерне жене.

Публика је с великим интересовањем пратила излазак модела, а колекција је награђена снажним аплаузом, потврђујући да креативност са наших простора може равноправно стати уз свјетске модне трендове.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Недјеља моде у Паризу

Париз

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Недјеља моде у Паризу

Сцена

АТВ на Недјељи моде: Модели из Српске привукли највећу пажњу

20 ч

0
У срцу Париза представљено Представништво Републике Српске

Друштво

У срцу Париза представљено Представништво Републике Српске

20 ч

0
Недјеља моде у Паризу

Стил

Екипа АТВ-а у Паризу: Модели из Српске учесници Недјеље моде

1 д

0
АТВ на мјесту гдје се традиција не заборавља: Младе уче да знају ко су и одакле су

Друштво

АТВ на мјесту гдје се традиција не заборавља: Младе уче да знају ко су и одакле су

1 д

0

Више из рубрике

Ана Ивановић усликана на Мајорки: У оваквом издању је ријетко можете видјети

Сцена

Ана Ивановић усликана на Мајорки: У оваквом издању је ријетко можете видјети

1 ч

0
Ова чувена балада је била намијењена Цеци: Истину открила након 30 година

Сцена

Ова чувена балада је била намијењена Цеци: Истину открила након 30 година

2 ч

0
Глумица Софија Вергара

Сцена

Софиа Вергара о највећем кајању у каријери: "Била сам тако непрофесионална"

3 ч

0
Луна открила кроз какву драму пролазе она и Марко на Малдивима

Сцена

Луна открила кроз какву драму пролазе она и Марко на Малдивима

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

40

Истраживање: Пронађене двије врсте сисара за које се вјеровало да су изумрле

16

39

У Паризу представљена колекција Марине Радетић Лове Марин

16

20

Драма у Београду: Мушкарац пријетио пиштољем на улици!

16

16

Трамп: Куба ће убрзо пасти, САД спремају специјалну политику према Хавани

16

09

Захарова: Европа у стадијуму апсолутног лудила и самоубиства, ситуација се због Ирана мијења

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner