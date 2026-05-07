Бобан Кустурић - Професионалац и патриота који је спасио на десетине живота

07.05.2026 12:10

Комеморација Бобана Кустурића
Фото: ATV

Начелник Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске Бобан Кустурић био је велики професионалац, патриота, који је спасио на десетине живота, д‌јеце, болесних, трудница у хитним медицинским летовима, а посебно приликом тешких елементарних непогода, пожара и поплава, поручили су из Синдиката радника унутрашњих послова.

Из Синдиката истичу да се његови летови, који су били ризични по живот, а у којима је спашавао туђе животе, и данас памте и изазивају поштовање.

"Ризикујући свој спашавао је туђе животе. У Управи за ваздухопловство МУП-а Републике Српске себе је давао несебично, стварајући здраво радно окружење и обучавајући младе колеге пилоте", навели су из гранског синдиката.

Додају да се данас са великом тугом и болом у срцима опраштају од Бобана Кустурића.

"Остаје нам вјечна туга и сјећање на начелника Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске Бобана Кустурића", нагласили су из Синдиката радника унутрашњих послова.

Комеморација поводом смрти Кустурића одржана је данас у Културном центру Бански двор, а сахрана ће бити обављена у 14.00 часова на Градском гробљу Врбања у Бањалуци.

Бобан Куструрић преминуо је 5. маја у 52. години.

