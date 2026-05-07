Бобан Кустурић - Професионалац и патриота који је спасио на десетине живота

Начелник Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске Бобан Кустурић био је велики професионалац, патриота, који је спасио на десетине живота, дјеце, болесних, трудница у хитним медицинским летовима, а посебно приликом тешких елементарних непогода, пожара и поплава, поручили су из Синдиката радника унутрашњих послова.
Из Синдиката истичу да се његови летови, који су били ризични по живот, а у којима је спашавао туђе животе, и данас памте и изазивају поштовање.
"Ризикујући свој спашавао је туђе животе. У Управи за ваздухопловство МУП-а Републике Српске себе је давао несебично, стварајући здраво радно окружење и обучавајући младе колеге пилоте", навели су из гранског синдиката.
Додају да се данас са великом тугом и болом у срцима опраштају од Бобана Кустурића.
"Остаје нам вјечна туга и сјећање на начелника Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске Бобана Кустурића", нагласили су из Синдиката радника унутрашњих послова.
Комеморација поводом смрти Кустурића одржана је данас у Културном центру Бански двор, а сахрана ће бити обављена у 14.00 часова на Градском гробљу Врбања у Бањалуци.
Бобан Куструрић преминуо је 5. маја у 52. години.
