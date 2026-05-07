Измјенама закона унаприједити права мајки, радника и родитеља

Савез синдиката Републике Српске представио је данас иницијативе за измјене законских прописа из радно-правне области чији је циљ унапређење права мајки, радника и родитеља.
Виши стручни сарадник за правне послове у Савезу синдиката Српске Дајана Марјановић Верић рекла је да је ријеч о праву на метерински додатак за све мајке, право породиља на накнаду као да раде, право радника на коришћење годишњег одмора и регреса.
"Иницијатива подразумијева и промјене прописа када је ријеч о праву накнаде за коришћење боловања за његу дјетета, те право родитеља дјеце при поласку у вртић или први разред основне школе", рекла је Верићева на конференцији за новинаре у Бањалуци.
Она је додала да се Синдикат у иницијативама базирао на Закону о дјечијој заштити, Закона о обавезном здравственом осигурање, те Закону о раду Републике Српске.
Верићена је навела да је неопходно обезбиједити да све мајке имају једнака права на породиљско одсуство и матерински додатак.
"Неопходно је и повећати матерински додатак који сада изоси 406 КМ и вријеме га је прегазило, а износ је утврђен прије неколико година. У међувремено су плате расле, стандард живота је промијењен", истакла је она.
Верићева каже и да је неопходна промјена када је ријеч о накнади плате породиљама чији је износ већ утврђен на одређени временски период и потребно је да оне примају износ плате као да раде.
Она је навела и да радницима који су спријечени да раде, у случају дуготрајне болести /дуже од годину дана/ не смије бити ускраћено право на коришћење годишњег одмора.
"Једна од иницијатива је и да накнада за његу дјетета треба да износи 100 одсто износа плате, а не 70 одсто као до сада", појаснила је она.
Верићава каже да је предложено и да се родитељима омогући бар један дан плаћеног одсуства у дане поласка дјетета у вртић или први разред основне школе.
Извршни директор Фондације "Удружене жене" Горица Ивић рекла је да ова фондација поздравља иницијативе Савеза синдиката за промјене закона, посебно оних које ће допринијети побољшању положаја радница.
"Овим промјенама би било омогућено да труднице не буду дискриминисане и да не лутају кроз правни систем и траже подршку за остваривање својих права", рекла је Ивићева.
