Минић: Кустурић био велики човјек, симбол храбрости и људскости

07.05.2026 11:03

Комеморација Бобана Кустурића-Минић
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је данас да је покојни начелник Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске Бобан Кустурић прије свега био велики човјек, симбол људскости, пожртвованости и храбрости.

"Летио је тамо гд‌је други нису смјели, није се либио да учествује у спасавању људи из сњежних сметова, поплава и пожара, увијек тамо гд‌је је помоћ била најпотребнија", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

Он је навео да ће Кустурића посебно памтити по безбројним медицинским транспортима тешко обољелих пацијената и трудница, захваљујући којима су спасени многи животи и многе породице добиле нову шансу.

"Бобанова д‌јела остају трајно свједочанство части, хуманости и несебичне службе народу. Вјечна слава и хвала!", поручио је Минић.

Жељко Будимир

Република Српска

Будимир: Бобан је био не само колега, већ брат

У Културном центру Бански двор у Бањалуци одржана је комеморација трагично преминулом начелнику Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске Бобану Кустурићу.

Комеморацији су, осим чланова породице Кустурић, присуствовали и предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Ненад Ставандић, предсједник Владе Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, лидер СНСД-а Милорад Додик, директор Полиције Синиша Кострешевић, министри у Владе Републике Српске, представници јавног и политичког живота.

Прије почетка комеморације највиши званичници Републике Српске уписали су се у књигу жалости.

Бобан Кустурић биће сахрањен данас у 14.00 часова на Градском гробљу Врбања у Бањалуци.

